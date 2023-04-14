В СПЧ сообщили о тяжелом состоянии пребывающей в СИЗО Треповой
Дарья Трепова, которую обвиняют в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского при взрыве в кафе в Петербурге, находится в тяжелом морально-психологическом состоянии. Об этом 14 апреля сообщил член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ, секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников в беседе с агентством REGNUM.
Представитель СПЧ навестил Трепову в столичном СИЗО №2, их встреча длилась не более 10 минут. По его словам, у девушки двухместная камера, в которой есть холодильник и телевизор, а сотрудники следственного изолятора обращаются с ней вежливо.
«Никаких жалоб на условия содержания от нее не поступило. Она вела себя спокойно, без слез, но была очень напряжена», — рассказал Мельников.
Член СПЧ также упомянул, что ранее кто-то пытался передать Треповой несколько десятков кило соли и картошки, так, чтобы исчерпать лимит на посылки. В связи с этим Мельников посоветовал заключенной написать заявление, чтобы передачи для нее в СИЗО могли носить только родственники.
«Как бы мы ни относились к арестованному, нужно, чтобы и его права в условиях заключения не нарушались», — подчеркнул он.
Новость дополняется