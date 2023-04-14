Реклама
Прямой эфир
Общество
В МЧС сообщили о пожароопасной ситуации в 58 регионах России
Общество
В Красноярске за несколько часов выпало около 10 см снега
Мир
Сербия заверила в отсутствии планов поставлять оружие России и Украине
Наука и техника
Путин поручил возобновить работу над созданием сверхтяжелой ракеты-носителя
Мир
Испанка провела 500 дней в пещере и побила мировой рекорд по одиночеству
Мир
Forbes сообщил о блокировании счетов россиян в одном из банков ОАЭ
Мир
В Боснии и Герцеговине не рассматривают вопрос вступления в НАТО
Армия
Корабли Тихоокеанского флота вышли в море для проверки готовности
Общество
В Крыму задержали двух участников запрещенного крымско-татарского батальона
Общество
Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест Треповой 24 апреля
Общество
Осужденный на 20 лет челябинский маньяк может оказаться невиновным
Пресс-релизы
В России пройдет Просветительский марафон Знание.Первые
Авто
Эксперт спрогнозировал рост цен на автомобили на 8% до лета

В СПЧ сообщили о тяжелом состоянии пребывающей в СИЗО Треповой

0
Фото: ТАСС/URA.RU/Андреев Владимир
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Дарья Трепова, которую обвиняют в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского при взрыве в кафе в Петербурге, находится в тяжелом морально-психологическом состоянии. Об этом 14 апреля сообщил член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ, секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников в беседе с агентством REGNUM.

Представитель СПЧ навестил Трепову в столичном СИЗО №2, их встреча длилась не более 10 минут. По его словам, у девушки двухместная камера, в которой есть холодильник и телевизор, а сотрудники следственного изолятора обращаются с ней вежливо.

«Никаких жалоб на условия содержания от нее не поступило. Она вела себя спокойно, без слез, но была очень напряжена», — рассказал Мельников.

Член СПЧ также упомянул, что ранее кто-то пытался передать Треповой несколько десятков кило соли и картошки, так, чтобы исчерпать лимит на посылки. В связи с этим Мельников посоветовал заключенной написать заявление, чтобы передачи для нее в СИЗО могли носить только родственники.

«Как бы мы ни относились к арестованному, нужно, чтобы и его права в условиях заключения не нарушались», — подчеркнул он.

Новость дополняется

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023