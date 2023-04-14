The Times рассказала о серьезных последствиях для США в случае поражения Украины
США ждут серьезные последствия в случае проигрыша Украины в конфликте с Россией. Об этом 13 апреля написал обозреватель газеты The Times Джерард Бейкер.
«Президент США Джо Байден поставил все фишки США и НАТО на победу против России или, по крайней мере, на то, чтобы загнать президента РФ Владимира Путина в тупик. Неудача станет гуманитарной и политической катастрофой для Украины и ударом молота по авторитету и лидерству Америки», — написал он.
Бейкер указал, что происходящие события снижают значимость США как мировой сверхдержавы. На это также повлиял визит президента Франции Эммануэля Макрона в Китай.
«Руководство Белого дома понесло еще больший ущерб на этой неделе из-за демонстрации Макроном братской привязанности к Си Цзиньпину, лидеру Китая, и заявления лидера Пятой республики о том, что Европа не должна быть просто последователем политики США», — сказал обозреватель.
Ранее, 12 апреля, американский журналист Сеймур Херш рассказал, что военные в США начали готовить черновик соглашения об окончании конфликта на Украине. По его данным, разработанный Пентагоном сценарий будет предложен РФ в случае «ее поражения».
10 марта конгрессмен-демократ Сет Мултон отметил, что США хотят, чтобы Россия несильно проиграла в борьбе с Украиной, но абсолютно точно хотят, чтобы Украина победила. Мултон подчеркнул, что США не имеют цели уничтожить РФ, однако призвал администрацию страны увеличить помощь Киеву.
Ранее, 6 марта, ветеран Вооруженных сил США Ноктис Дрейвен указал, что наивно думать о том, что Запад смирится с проигрышем на Украине, так как в эту борьбу было вложено слишком много ресурсов.
Еще раньше, 1 марта, бывший главный редактор китайского издания Global Times Ху Сицзинь заявил, что Россия обладает военным преимуществом перед США и их союзниками. По его словам, выбранная западными странами тактика приводит к новым проблемам.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.