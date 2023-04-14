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В чате Discord не придали значения «слитым» секретным документам Пентагона

ABC: администраторы чата Discord были уверены, что секретные документы Пентагона — подделка
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Фото: ABC
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Администраторы чата на сервере в Discord были уверены, что выкладываемые одним из пользователей секретные документы Пентагона ненастоящие. Об этом 14 апреля сообщает ABC.

«Мы все думали, что они были фальшивыми», — заявил телеканалу администратор под ником Krralj.

Он признался, что когда понял, что секретные данные — не фальшивка, то попытался минимизировать ущерб: «очень-очень быстро чат был очищен от всех сообщений», а затем и «весь чат был удален».

По словам администратора Dag, в чате были уверены, что документы либо поддельные, либо были «слиты» в Сеть давно.

«Мы даже не хотели, чтобы документы распространялись… мы не хотим распространять опасные документы, подвергая опасности жизни людей», — добавил он.

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Ранее, 13 апреля, глава Пентагона Ллойд Остин поручил провести проверку доступа к секретным данным США для предотвращения новых утечек. Он добавил, что примет любые меры для защиты секретных материалов государства.

В тот же день агенты Федерального бюро расследований (ФБР) арестовали военнослужащего Джека Тейшейру — он подозревается в утечке секретных документов Пентагона. Незадолго до этого ФБР провело обыск в его доме в городе Дайтон, штат Массачусетс. В нем участвовали около шести вооруженных сотрудников.

По данным телеканала CNN, Тейшейра предстанет перед судом в Бостоне 14 апреля. Ожидается, что суд примет решение о передаче дела на рассмотрение в Вашингтон. За разглашение секретной информации подозреваемому грозит пожизненное заключение.

Речь идет о приблизительно 100 документах, которые касаются боевых возможностей Киева, поддержки НАТО и уязвимости украинской армии. Из слитых в Сеть документов также следует, что США прослушивают Южную Корею, Израиль, Украину. На фоне этого несколько стран потребовали от Соединенных Штатов объяснений.

В начале марта документы появились на одном из порталов, затем их разместили сервере Discord, посвященном онлайн-игре Minecraft. Позже, 5 апреля, документы были опубликованы на сайте 4chan и ряде Telegram-каналов.

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