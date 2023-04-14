Фура насмерть сбила мужчину-пешехода в Рязани
В поселке Карцево в Рязани грузовик насмерть сбил мужчину-пешехода. Об этом региональное УМВД России сообщает в пятницу, 14 апреля.
Авария произошла накануне, 13 апреля, в районе дома № 7 в поселке Карцево. Предварительно установлено, что 39-летний водитель большегруза Volvo допустил наезд на пешехода, пишет РИА «7 новостей».
В результате наезда мужчина получил различные травмы, от которых скончался на месте. Как выяснилось, погибшим является 43-летний житель Московской области.
Обстоятельства случившегося устанавливаются, уточняет 62INFO.ru. Организована проверка.
11 апреля на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге водитель фуры допустил наезд на 73-летнего мужчину, который стоял у сломанного «ВАЗа». От полученных травм пенсионер погиб на месте.