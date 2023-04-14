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Телеканал viju+ Premiere эксклюзивно покажет фантастический фильм «Мира»

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Фото: Кинокомпания Флагман
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15 апреля в 21:00 viju+ Premiere покажет российский фильм-катастрофу «Мира», который не уступает по качеству и зрелищности лучшим зарубежным лентам. Картина выйдет впервые на телевидении.

Главная героиня — 15-летняя Лера, которую считают девочкой «с особенностями». Ее отец много лет работает на орбитальной станции и беспрестанно за ней присматривает из космоса. В этом ему помогает голосовой ассистент Мира. У матери новая семья, к которой Лера относится довольно холодно. Сама девочка занимается спортом и ведет жизнь обычного подростка. Пока в один момент ее родной Владивосток не становится эпицентром космической катастрофы. Город подвергается метеоритной атаке, и шансы выжить стремятся к нулю. У Леры есть лишь надежда на папу-космонавта, который с помощью искусственного интеллекта Миры видит всё. Мира может подключиться к любому устройству, вычислить оптимальный маршрут, предложить варианты решения проблемы. И только благодаря голосовому помощнику космонавт может общаться с дочерью.

Режиссером «Миры» стал Дмитрий Киселев. Его мы знаем по высокорейтинговой ленте «Время первых» и фильмам «Ёлки». Он создал новую яркую картину, рассказав зрителям нетривиальную историю о космическом одиночестве. Одной из центральных тем фильма стала сюжетная линия, затрагивающая отношения отца и дочери. Мы то и дело будем переноситься из космоса на Землю, эмоционально погружаясь в конфликт поколений.

Создатели «Миры» отмечают, что работать над фильмом было очень сложно. Для воплощения задумки потребовались знания в области космонавтики, астрономии, работы МЧС. Поэтому к съемкам были привлечены консультанты — профессионалы в своем деле. А зрелищные спецэффекты и проработанная графика поставили ленту на один уровень с голливудскими фильмами этого жанра.

Одна из ключевых сцен «Миры» — падение метеоритного дождя — была снята непрерывным кадром. Эта сцена длится восемь минут, и за ней стоит колоссальная работа всей съемочной группы. По словам продюсера Нарека Мартиросяна, в российском кино еще не было подобных по постановке сцен.

Актерский ансамбль получился гармоничным: каждый оказался на своем месте. Роль Леры исполнила молодая актриса Вероника Устимова («Медиатор», «Новенький»). По словам режиссера, она самая первая пришла на кастинг и сразу попала в задуманный образ. Отца Леры сыграл Анатолий Белый («Метро», «Дом фарфора»), а маму — Дарья Мороз («Содержанки», «Медиатор»). Также в «Мире» мы увидим Максима Лагашкина (сериал «Жуки»), Татьяну Догилеву («Забытая мелодия для флейты», «Вампиры средней полосы»), Владимира Симонова («Перевал Дятлова», «Криминальный талант»).

Смотрите фантастическую телевизионную премьеру 15 апреля в 21:00 на viju+ Premiere.

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