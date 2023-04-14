В Сыктывкаре на Пасху запустят ночной автобус

Для жителей Сыктывкара запустят специальный ночной автобус в связи с пасхальными мероприятиями, сообщает «Комиавтотранс».

Автобус будет двигаться по маршруту № 46 «Давпон» – «Автостанция» – «Давпон». В ночь c 15 на 16 апреля он будет обеспечивать транспортную доступность к крупным религиозным объектам.

Как отмечает ИА «Комиинформ», всего предусмотрено пять рейсов с часовым интервалом: 23:03, 00:03, 01:03, 02:03, 03:03.

Ранее в апреле ректор Славяно-греко-латинской академии Сергий Храмешин рассказал, можно ли на Пасху ходить на кладбище и поминать усопших. По его словам, это не совсем правильная традиция, сформированная в советское время, от которой сейчас отходят.