Юрист дал советы по законной установке кондиционера в квартире

Юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский рассказал, как законно установить кондиционер в своей квартире, в связи с решением Верховного суда России, согласно которому теперь для этого нужно решение собрания владельцев квартир дома.

Накануне, 13 апреля, Верховный суд России вынес определение, согласно которому для размещения кондиционера на фасаде одним из собственников нужно решение общего собрания.

Разъяснение высшей инстанции потребовалось из-за конфликта жительницы многоэтажки и управляющей компании. Женщина установила на фасаде дома кондиционер, а управленцы потребовали его убрать, отметив, что он нарушает целостность фасада и права остальных жильцов.

«Точку в этих спорах поставил Верховный суд, который постановил, что монтаж любого оборудования на внешних стенах многоквартирных домов, являющихся общим имуществом всех собственников помещений дома, должен осуществляться с их согласия», — пояснил Хаминский.

При этом он отметил, что зачастую бывает невозможно созвать внеочередное общее собрание собственников, чтобы проголосовать за установку одного индивидуального кондиционера. В таком случае, по его словам, жилец на свой страх и риск может смонтировать блок и согласовать эту работу позже.

«При этом любой другой собственник может подать в суд негаторный иск, попросив восстановить его права, не связанные напрямую с владением квартирой. В этих обстоятельствах суд в первую очередь должен дать оценку безопасности произведенных работ, как это понимается Федеральным законом «Технический регламент безопасности зданий и сооружений». Именно исполнение требований напрямую будет влиять на судебное решение», — рассказал юрист.

​Говоря о том, что делать с уже установленными кондиционерами, он отметил, что ответ будет находиться в нормах процессуального права. При этом для предъявления исковых требований установлен срок исковой давности — по общим правилам, он составляет три года с момента, как человеку стало известно о нарушении его прав.

«Между тем имеются и специальные сроки, например при спорах о недвижимости. Но в случаях с установкой кондиционеров нет оснований к их применению, так как права на недвижимое имущество никак не затрагиваются. Поэтому представляется, что в отношении уже установленных блоков, чтобы избежать судебных разбирательств, собственникам необходимо сохранять документы, подтверждающие дату монтажа оборудования», — посоветовал Хаминский.

28 марта сообщалось, что в тарифы на оплату ЖКУ планируется включить расходы на установку и обслуживание умных счетчиков воды и тепла. Вопрос проработал Минстрой, следует из письма ведомства в правительство РФ, с копией которого ознакомились «Известия».

В тот же день член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ от «Единой России» Александр Якубовский заявил, что вопрос ценообразования жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) будет взят на парламентский контроль, чтобы не допустить резкого увеличения тарифов для граждан из-за включения в расходы стоимости «умных» счетчиков.