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Премьер-министр Венгрии Орбан назвал Украину несуществующей в финансовом плане страной

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Конфликт в Донбассе закончится сразу после того, как Запад перестанет содержать Украину, так как она является несуществующей в финансовом плане страной. Об этом 14 апреля заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

«По сути, Украина в финансовом отношении — несуществующая страна. Падение экономических показателей огромное <...>. Очевидно, что Украина не может сама себя финансировать», — сказал он.

Орбан отметил, что как только Европа и США перестанут выделять Украине деньги, конфликт с Россией будет окончен.

Он добавил, что Европа тратит десятки миллиардов долларов, которых не хватает ей самой. При этом средства идут на оплату украинских пенсий и счетов, содержание государственных учреждений, здравоохранения и образования. Политик подчеркнул, что это не может продолжаться бесконечно.

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В свою очередь, зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал заявление Орбана смелым и точным «для европейского политика». От себя он добавил, что вместе с западным финансированием закончится и сама Украина, потому что она никому не нужна.

Ранее, 13 апреля, заместитель американского госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Вашингтон планирует содействовать восстановлению Украины. Также, по словам Нуланд, Киев может рассчитывать на помощь Штатов в укреплении правительственных институтов Украины, восстановлении энергетической инфраструктуры и реализации антикоррупционных программ.

До этого, 12 апреля, Всемирный банк одобрил выделение гранта в размере $200 млн на восстановление энергетической инфраструктуры Украины. Также предполагается получить дополнительное финансирование в размере до $300 млн от партнеров в виде грантов и других видов вкладов по мере расширения масштабов проекта.

8 апреля Медведев заявил, что Украина никому не нужна, поэтому она исчезнет. По его словам, эта страна не представляет интереса для Европы, поскольку поддержка киевского режима уже нанесла ЕС серьезный финансовый и политический разрушительный урон. Он добавил, что Украина не нужна США, которые просто зарабатывают деньги на военных кампаниях.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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