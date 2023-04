16 апреля в Москве состоится масштабный форум природной фотографии

16 апреля в Москве состоится крупнейший в России форум фотографии дикой природы Nature Photo Talks, организованный Nature Photo Team совместно с Союзом фотографов дикой природы и научно-познавательным проектом «Земля твоими глазами. Живи! Снимай!» медиагруппы «Красный квадрат».

Потрясающие кадры на огромном экране, захватывающие рассказы о путешествиях от лучших фотографов страны. Форум будет интересен не только начинающим и состоявшимся фотографам, но и всем любителям природы и путешествий! За один день, не выезжая из Москвы, здесь можно полностью погрузиться в первозданную природу, переключиться от городской суеты, зарядиться вдохновением перед открытием фотосезона.

Спикерами форума станут опытные фотографы — победители, финалисты и члены жюри таких масштабных фотоконкурсов, как Nature Photographer of the Year, Golden Turtle, GDT, Underwater Photographer of the Year, National Geographic Russia, Sony Awards, и многих других. На сцене выступят Константин Шамин, Елена Лисейкина, Дмитрий Голубев, Юлия Втюрина, Сергей Белых, Андрей Грачев, Кирилл Уютнов и другие лучшие природные фотографы, чье творчество вдохновляет миллионы.

Гости форума узнают, как нейросети могут помочь фотографам и что можно снять за выходные рядом с Москвой, побывают в лучших местах России, научатся снимать птиц и разберутся, какая фототехника поможет в творчестве. Также всех присутствующих ждет бесплатный тест-драйв современной фототехники, а также чистка камер и оптики от партнеров.

Главным событием форума станет презентация долгожданного второго тома альбома «Объекты всемирного природного наследия. Россия». В эксклюзивном издании — фотографии от 60 авторов из шести удивительных мест России, включая Командорские острова и Ергаки. Это уникальная возможность не только приобрести фотоальбом, но и получить автографы его создателей.

Nature Photo Talks — ежегодное событие, которое становится масштабнее и интереснее с каждым годом. В 2019 году мероприятие посетило около 700 человек, в 2022-м — уже более 1,5 тыс. Форум зарядит слушателей энергией, подарит вдохновение и мотивацию, откроет новый взгляд на фотографию природы.