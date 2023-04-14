Режим готовности ввели из-за пожаров в Нижегородской области
В Павловском муниципальном округе Нижегородской области ввели режим повышенной готовности. Об этом на своей странице в соцсети рассказал глава администрации округа Алексей Кириллов.
По его словам, режим готовности вели из-за действующего с 11 апреля особого противопожарного режима, неблагоприятных погодных условий и отсутствия моста через реку Оку.
Сколько продлится режим — неизвестно. Его снимут лишь по личному распоряжению главы округа, отмечает ИА «НьюсНН».