Актер из «Черной любви» объяснил популярность турецких сериалов
Звезда мелодрамы «Черная любовь» Каан Урганджиоглу, исполнивший роль Эмира Козджуоглу, рассказал «Известиям», почему турецкие сериалы так популярны во всем мире. По его мнению, секрет заключается в большом внимании любовным линиям.
«Я услышал эту мысль от режиссера Хилал Сарал, и для меня ее ответ кажется очень логичным: в наше время в драматических сериалах встреча двух людей и влюбленность — это темы, которые очень быстро пропускают, но в турецком сериале они являются главной частью основного сюжета. Поэтому мы тратим много времени на то, чтобы показать динамику развития этих отношений. И зрителям наблюдать за этим может быть гораздо интереснее, потому что это похоже на настоящую любовь», — отметил он.
Турецкие сериалы славятся не только запутанными любовными линиями и интригами, но и огромными хронометражами. Это, добавил актер, еще одна причина, по которой у них много фанатов.
«Мы очень много работаем! Мы снимаем такое большое количество хронометража, что единственное, что можно смотреть долго, — это только турецкие сериалы», — сказал Урганджиоглу.
Каан Урганджиоглу — один из самых востребованных турецких актеров. Мировую известность он получил после выхода остросюжетной многосерийной драмы «Черная любовь». Там он сыграл сына влиятельного бизнесмена, до одержимости влюбленного в главную героиню Нихан (Неслихан Атагюль) и использующего свое могущество, чтобы разлучить ее с Кемалем (Бурак Озчивит).
Еще один турецкий сериал с его участием, который стал хитом, — «Правосудие». Там актер, напротив, сыграл положительного персонажа — прокурора Ильгаза, младший брат которого стал подозреваемым в убийстве. Чтобы разобраться во всем, он нанимает адвоката Джейлин (Пынар Дениз). В итоге, расследование переплетается с закрученной историей любви.
«Я был очень впечатлен, когда прочитал сценарий, особенно финалом первой серии. У меня не было никаких идей о том, как же продолжится второй эпизод. В моей голове образовался вакуум. На самом деле это был самый приятный момент для меня как для читателя и актера. Невозможно предвидеть, как может развиться сюжет. Вообще мне даже показалось, что у этой истории и не может быть продолжения», – признался Каан Урганджиоглу.
Российским зрителям сериал «Правосудие» доступен к просмотру в онлайн-кинотеатре «Иви», где 20 апреля анонсирован выход новых серий.