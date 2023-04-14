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Актер из «Черной любви» объяснил популярность турецких сериалов

Актер Урганджиоглу: популярность турецких сериалов связана с вниманием к любовным линиям
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Фото: Ay Yapim
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Звезда мелодрамы «Черная любовь» Каан Урганджиоглу, исполнивший роль Эмира Козджуоглу, рассказал «Известиям», почему турецкие сериалы так популярны во всем мире. По его мнению, секрет заключается в большом внимании любовным линиям.

«Я услышал эту мысль от режиссера Хилал Сарал, и для меня ее ответ кажется очень логичным: в наше время в драматических сериалах встреча двух людей и влюбленность — это темы, которые очень быстро пропускают, но в турецком сериале они являются главной частью основного сюжета. Поэтому мы тратим много времени на то, чтобы показать динамику развития этих отношений. И зрителям наблюдать за этим может быть гораздо интереснее, потому что это похоже на настоящую любовь», — отметил он.

Турецкие сериалы славятся не только запутанными любовными линиями и интригами, но и огромными хронометражами. Это, добавил актер, еще одна причина, по которой у них много фанатов.

«Мы очень много работаем! Мы снимаем такое большое количество хронометража, что единственное, что можно смотреть долго, — это только турецкие сериалы», — сказал Урганджиоглу.

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Фото: kinopoisk.ru
Каан Урганджиоглу
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Каан Урганджиоглу — один из самых востребованных турецких актеров. Мировую известность он получил после выхода остросюжетной многосерийной драмы «Черная любовь». Там он сыграл сына влиятельного бизнесмена, до одержимости влюбленного в главную героиню Нихан (Неслихан Атагюль) и использующего свое могущество, чтобы разлучить ее с Кемалем (Бурак Озчивит).

Еще один турецкий сериал с его участием, который стал хитом, — «Правосудие». Там актер, напротив, сыграл положительного персонажа — прокурора Ильгаза, младший брат которого стал подозреваемым в убийстве. Чтобы разобраться во всем, он нанимает адвоката Джейлин (Пынар Дениз). В итоге, расследование переплетается с закрученной историей любви.

«Я был очень впечатлен, когда прочитал сценарий, особенно финалом первой серии. У меня не было никаких идей о том, как же продолжится второй эпизод. В моей голове образовался вакуум. На самом деле это был самый приятный момент для меня как для читателя и актера. Невозможно предвидеть, как может развиться сюжет. Вообще мне даже показалось, что у этой истории и не может быть продолжения», – признался Каан Урганджиоглу.

Российским зрителям сериал «Правосудие» доступен к просмотру в онлайн-кинотеатре «Иви», где 20 апреля анонсирован выход новых серий.

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