Ростовские города вошли в маршрут круиза теплохода «Петр Великий»

Ростов-на-Дону и Таганрог вошли в маршрут круиза теплохода «Петр Великий», следующего из Стамбула в Баку через шесть стран. Судно проследует через Каспийское, Азовское, Черное и Балтийское моря, бассейн Нижней Волги. Туристы смогут побывать в Туркменистане, Азербайджане, Казахстане, Иране и Турции.

Как пишет RostovGazeta со ссылкой на пресс-службу «Мостурфлота», уже готовы четыре маршрута, каждый из которых продлится от девяти до 20 дней. Базовым портом будет Астрахань.

Самым продолжительным станет путь из Стамбула в Батуми через Сочи, Новороссийск, Таганрог, Ростов-на-Дону, Волгоград, Астрахань, Махачкалу, Баку, Туркменбаши и Актау. После этого теплоход вернется в Астрахань.

Таким образом, за 20 дней туристы смогут посетить шесть стран (Турция, Грузия, Россия, Азербайджан, Туркменистан и Казахстан). Стоимость этого тура пока не объявлена.

Ранее сообщалось, что в Таганроге разработают документацию для создания туристического кластера «Приазовье». Будут созданы новые объекты туристического назначения и проведено благоустройство Таганрога.