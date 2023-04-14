МО ФРГ не получало запросов от Украины о передаче ей другой польской техники
Украина не направляла запросы Германии о передаче какого-либо другого польского вооружения, заявил представитель Минобороны ФРГ Арне Коллац в пятницу, 14 апреля, на брифинге.
Отвечая на вопрос журналиста, просил ли напрямую Киев у Берлина польскую технику, Коллац ответил отрицательно.
«Я не могу подтвердить, что такие запросы есть», — сказал представитель Минобороны.
На данный момент Украина остро нуждается в военной авиации, об этом заявляют официальные представители властей Украины. Так, советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат днем ранее просил Вашингтон направить самую «популярную» модель американский истребителей F-16, которая есть в доступе почти в каждых вооруженных силах. По его словам, страна не может ждать другие самолеты, речь о которых шла ранее.
Вместе с тем вопрос о передаче украинцам Миг-29 на данный момент решен. Так, 13 апреля, по сообщениям немецкого издания Süddeutsche Zeitung, Германия действительно разрешит реэкспорт советских МиГ-29, переданных Берлину в годы воссоединения ФРГ и ГДР. Информация о передаче авиационной техники позднее была подтверждена минобороны ФРГ. Отмечается, что власти страны не видят в этом глобальной помощи, ссылаясь на внушительный авиационный парк Украины.
Также в тот день представитель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла раскритиковала решение властей осуществить передачу МиГ-29. По ее словам, Германия становится участником конфликта на территории Украины.
Кроме Польши, МиГ-29 Украине передала Словакия. Первые четыре истребителя были отправлены 23 марта. Сообщалось, что в планах предоставить Киеву еще девять боевых самолетов.