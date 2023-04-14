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Минфин Чехии отчитался о расходах в $1,5 млрд на украинских беженцев с начала СВО

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Фото: Global Look Press/dpa/Christoph Soeder
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Власти Чехии потратили 33,5 млрд крон ($1,5 млрд) на содержание украинских беженцев с начала российской специальной военной операции (СВО). Об этом 14 марта сообщила пресс-служба минфина страны в своем Twitter-аккаунте.

«К концу марта суммарные расходы на содержание украинских беженцев составили 33,5 млрд крон, из них 23,4 млрд крон ($1,1 млрд) было выделено из бюджета. В настоящее время примерно 100 тыс. беженцев трудоустроены, а значит, крупная часть средств вернется в экономику в форме налогов и платежей», — указано в сообщении.

В сообщении также указано, что крупнейшей статьей расходов были социальные выплаты (11,1 млрд крон), медуслуги (5,6 млрд крон), а также субсидии на поиск жилья (6,8 млрд крон). Известно также, что в минувшем году Чехия получила грант от банка развития Совета Европы в размере €400 млн и инвестиционного банка Европы в размере €600 млн на содержание беженцев.

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Ранее, 29 марта, появилась информация о том, что начальные школы в Чехии переполнены и не могут гарантировать места для детей с Украины. Точное количество учеников будет известно к середине апреля, когда зарегистрируют беженцев с временным убежищем. После этого минобразования и полиция сверят данные, чтобы выявить детей, которых не включили в образовательную систему.

До этого, 23 марта, президент Чехии Петр Павел подписал закон об уменьшении денежного пособия для украинских беженцев. Первоначально величина ежемесячного пособия для беженцев составляла 5 тыс. крон (17,5 тыс. рублей). Позднее она была уменьшена до размера прожиточного минимума: для совершеннолетних лиц — 4860 крон (17 тыс. рублей), для несовершеннолетних — 3490 крон (12,2 тыс. рублей).

Страны Европы начали размещать на своих территориях украинских беженцев с начала проведения Россией спецоперации по защите Донбасса, о начале которой она объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне участившихся обстрелов ЛДНР со стороны Украины.

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