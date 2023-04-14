Реклама
Прямой эфир
Общество
В МЧС сообщили о пожароопасной ситуации в 58 регионах России
Общество
В Красноярске за несколько часов выпало около 10 см снега
Мир
Сербия заверила в отсутствии планов поставлять оружие России и Украине
Наука и техника
Путин поручил возобновить работу над созданием сверхтяжелой ракеты-носителя
Мир
Испанка провела 500 дней в пещере и побила мировой рекорд по одиночеству
Мир
Forbes сообщил о блокировании счетов россиян в одном из банков ОАЭ
Мир
В Боснии и Герцеговине не рассматривают вопрос вступления в НАТО
Армия
Корабли Тихоокеанского флота вышли в море для проверки готовности
Общество
В Крыму задержали двух участников запрещенного крымско-татарского батальона
Общество
Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест Треповой 24 апреля
Общество
Осужденный на 20 лет челябинский маньяк может оказаться невиновным
Пресс-релизы
В России пройдет Просветительский марафон Знание.Первые
Авто
Эксперт спрогнозировал рост цен на автомобили на 8% до лета
Сюжет:

Эксперт объяснил начало блокировки счетов россиян одним из крупнейших банков ОАЭ

Эксперт Тараповский: ограничения банка Emirates NBD в отношении россиян исходят из санкций
0
Фото: ТАСС/Zuma
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ограничения второго крупнейшего банка Объединенных Арабских Эмиратов (ОЭА) Emirates NBD в отношении россиян исходят из седьмого пакета санкций, введенного в отношении России странами Запада. Об этом 14 апреля в беседе с «Известиями» заявил основатель Anderida Financial Group, финансист Алексей Тараповский.

«Эти ограничения связаны с конкретной директивой ЕС, которая вытекает из седьмого пакета санкций. Как мы помним, он как раз предполагает блокировку всех активов россиян, которые хранятся в депозитариях», — подчеркнул он.

Действия Emirates NBD связаны с ужесточающейся политикой США и Европы в отношении соблюдения санкционного режима.

«Банк имеет право заблокировать инвестиционные счета россиян с введением санкций», — продолжил эксперт.

Финансовые организации опасаются давления со стороны США и Евросоюза (ЕС), так как именно они контролируют доллары и евро, в итоге банки идут на запреты.

«При этом надо понимать, что это не конфискация средств, это просто блокировка и средства будут разморожены сразу после того, как решился вопрос, вызвавший эти ограничения. Аналогичное ограничение могут ввести и другие банки дружественных стран, но пока ситуация единичная», — продолжил специалист.

Чтобы избежать блокировки счетов, россиянам надо избавиться от европейских активов.

«Вторым вариантом является использование оболочек, в которых используется другая юридическая форма кастодиального хранения активов, например инвестиционно-страховые оболочки, которые не предполагают раскрытие перед депозитарием окончательного бенефициара», — сказал финансист.

Он объяснил, что в этом случае формальным держателем активов является страховая компания и никто не знает, чьи они конкретно.

«Напомню, что официально решение о тотальной блокировке вообще всех активов россиян не принималось, но фактически средства заблокированы, заявления на разблокировку отклоняются. Вот эта не вполне законная даже по меркам санкционных времен мера и распространяется сейчас Европой на весь мир», — заключил Тараповский.

Нанести уран: ЕС может принять 11-й пакет санкций уже в апреле
На чем в этот раз сосредоточится Евросоюз и коснутся ли рестрикции «Росатома»

Ранее в пятницу появилась информация, что банк Emirates NBD начал блокировать инвестиционные счета россиян после директивы ЕС. Специальный советник по санкционным вопросам коллегии адвокатов Pen & Paper Кира Винокурова объяснила происходящее глобальным администрированием санкционного режима со стороны США.

Ранее, 31 марта, Центральный банк ОАЭ аннулировал лицензию российского МТС-банка. Было решено свернуть его операции под надзором ЦБ в течение шести месяцев с даты принятия решения и закрыть филиал.

24 февраля Великобритания и США ввели блокирующие санкции в отношении МТС-банка. Ограничения ввели блокировку всех активов, находящихся в этих юрисдикциях, остановку операций в долларах и фунтах стерлингов, а также риски введения вторичных санкций в отношении компаний-партнеров.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023