Эксперт объяснил начало блокировки счетов россиян одним из крупнейших банков ОАЭ

Ограничения второго крупнейшего банка Объединенных Арабских Эмиратов (ОЭА) Emirates NBD в отношении россиян исходят из седьмого пакета санкций, введенного в отношении России странами Запада. Об этом 14 апреля в беседе с «Известиями» заявил основатель Anderida Financial Group, финансист Алексей Тараповский.

«Эти ограничения связаны с конкретной директивой ЕС, которая вытекает из седьмого пакета санкций. Как мы помним, он как раз предполагает блокировку всех активов россиян, которые хранятся в депозитариях», — подчеркнул он.

Действия Emirates NBD связаны с ужесточающейся политикой США и Европы в отношении соблюдения санкционного режима.

«Банк имеет право заблокировать инвестиционные счета россиян с введением санкций», — продолжил эксперт.

Финансовые организации опасаются давления со стороны США и Евросоюза (ЕС), так как именно они контролируют доллары и евро, в итоге банки идут на запреты.

«При этом надо понимать, что это не конфискация средств, это просто блокировка и средства будут разморожены сразу после того, как решился вопрос, вызвавший эти ограничения. Аналогичное ограничение могут ввести и другие банки дружественных стран, но пока ситуация единичная», — продолжил специалист.

Чтобы избежать блокировки счетов, россиянам надо избавиться от европейских активов.

«Вторым вариантом является использование оболочек, в которых используется другая юридическая форма кастодиального хранения активов, например инвестиционно-страховые оболочки, которые не предполагают раскрытие перед депозитарием окончательного бенефициара», — сказал финансист.

Он объяснил, что в этом случае формальным держателем активов является страховая компания и никто не знает, чьи они конкретно.

«Напомню, что официально решение о тотальной блокировке вообще всех активов россиян не принималось, но фактически средства заблокированы, заявления на разблокировку отклоняются. Вот эта не вполне законная даже по меркам санкционных времен мера и распространяется сейчас Европой на весь мир», — заключил Тараповский.

Ранее в пятницу появилась информация, что банк Emirates NBD начал блокировать инвестиционные счета россиян после директивы ЕС. Специальный советник по санкционным вопросам коллегии адвокатов Pen & Paper Кира Винокурова объяснила происходящее глобальным администрированием санкционного режима со стороны США.

Ранее, 31 марта, Центральный банк ОАЭ аннулировал лицензию российского МТС-банка. Было решено свернуть его операции под надзором ЦБ в течение шести месяцев с даты принятия решения и закрыть филиал.

24 февраля Великобритания и США ввели блокирующие санкции в отношении МТС-банка. Ограничения ввели блокировку всех активов, находящихся в этих юрисдикциях, остановку операций в долларах и фунтах стерлингов, а также риски введения вторичных санкций в отношении компаний-партнеров.