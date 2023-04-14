Патрушев и Пушилин обсудили запуск зернового терминала в Мариуполе

Глава Министерства сельского хозяйства Дмитрий Патрушев посетил с рабочим визитом Донецкую Народную Республику (ДНР) и вместе с врио главы региона Денисом Пушилиным осмотрел порт Мариуполя.

«Стороны определили первостепенные шаги по запуску зернового терминала, а также возможность использования для транспортировки зерновых культур судов, доставляющих в республику строительные грузы», — сообщили в ведомстве 14 апреля.

В конце марта порт Мариуполь был включен в реестр морских портов России. Как отметил глава Минтранса Виталий Савельев, морские порты присоединившихся регионов, несмотря на разрушения, возобновляют перевозки, в том числе строительных материалов и сельхозпродукции.

Уже 11 апреля вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что из порта Ростова-на-Дону в порт Мариуполя начались регулярные грузоперевозки. В тот день было доставлено 1,9 тыс. т строительных материалов.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам референдумов, которые прошли в сентябре 2022 года.