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Карта спецоперации на Украине 14 апреля

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Фото: РИА Новости
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 14 апреля можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге, на купянском направлении российские военные уничтожили до 60 украинских военнослужащих.

Кроме того, Вооруженными силами РФ (ВС) были пресечены действия пяти диверсионно-разведывательных групп ВСУ в районах населенных пунктов Ольшана, Крахмальное и Тимковка Харьковской области.

На донецком направлении потери противника за сутки составили до 340 человек. Также были поражены два танка, гаубицы Д-20 и Д-30 и другие машины.

Средства ПВО перехватили шесть реактивных снарядов РСЗО HIMARS. Также были уничтожены шест украинских беспилотников.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 407 самолетов, 228 вертолетов, 3753 беспилотных летательных аппарата, 415 зенитных ракетных комплексов, 8672 танка и других боевых бронированных машин, 1084 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4584 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 9504 единицы специальной военной автомобильной техники.

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