Россиянку задержали в Швеции по подозрению в шпионаже
Полиция Швеции задержала гражданку России по подозрению в корпоративном шпионаже, об этом в пятницу, 14 апреля, сообщил телеканал SVT.
По его данным, подозреваемая работала на нефтеперерабатывающем заводе Preemraff в Гётеборге.
Как отметил окружной прокурор Джеймс фон Рейс, ее задержали накануне вечером. Других подробностей он не привел.
Представитель завода Preemraff Дэни Бактег отметил, что сотрудницу забрали из офиса вечером в четверг.
«Речь идет о сотруднике субподрядчика», — пояснил он.
Представитель полиции Каролин Карлссон подтвердила арест сотрудника завода, но не стала уточнять, идет ли речь о Preemraff, сославшись на конфиденциальность предварительного следствия.
По информации SVT, задержана россиянка, но ни в полиции, ни в прокуратуре этого не подтвердили.
Накануне стало известно, что окружной суд шведского города Упсала предъявил обвинение 52-летнему мужчине по подозрению в сборе секретной информации об объектах обороны Швеции. Гражданство арестованного не называлось.
Мужчина не только владел секретной информацией, но также рассылал ее и размещал на онлайн-форуме, отметили в прокуратуре.
В ноябре 2022 года шведская прокуратура задержала по подозрению в шпионаже против Швеции и еще одной страны супружескую пару из России.
Супруги, которым больше 60 лет, были совладельцами нескольких компаний, в том числе фирмы, занимавшейся торговлей промышленным оборудованием. В 2010 году они стали шведскими подданными. Россиян арестовали
Преступления, которые вменяются им в вину, по данным СМИ, заключались во «встречах с деловыми контактами/поставщиками».