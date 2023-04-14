Особый противопожарный режим начал действовать в Липецкой области

На территории Липецкой области с 14 апреля начал действовать особый противопожарный режим. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Действие режима продлится до 10 мая 2023 года. В этот период запрещено разводить открытый огонь, уточняет GOROD48.

«Напоминаем, что лица, виновные в нарушении требований пожарной безопасности, несут дисциплинарную, административную и даже уголовную ответственность. А в условиях действия особого противопожарного режима размер штрафа увеличивается вдвое», — добавили в МЧС.

Особый противопожарный режим уже введен в Самарской области, Екатеринбурге, Хабаровске и других городах и регионах. С 17 апреля он начнет действовать в Башкирии.