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В Донбассе заявили об уничтожении ВСУ более 70 храмов

Гагин: ВСУ повредили или разрушили в Донбассе более 70 храмов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) повредили или полностью уничтожили более 70 храмов в Донбассе. Об этом 14 апреля сообщил советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.

Он отметил, что по храмам вели бесчеловечные обстрелы.

«Во время самого конфликта повреждено более 70 храмов — либо повреждено, либо уничтожено окончательно», — цитирует Гагина «РИА Новости».

Он обратил внимание, что из-за обстрелов украинских боевиков гибли как священнослужители, так и прихожане. Но службы продолжаются.

«В это тяжелое время сами храмы стали не только центрами притяжения для верующих, но и центрами распределения гуманитарной помощи», — добавил врио главы ДНР.

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Летом 2022 года Минобороны России рассказало о расчистке завалов храма святителя Николая Чудотворца, разрушенного в результате артиллерийских и минометных обстрелов украинских боевиков одного из населенных пунктов ДНР.

Военнослужащие Центрального военного округа совместно с местными жителями приступили к восстановлению храма.

В июне при отступлении боевики подожгли деревянный Всехсвятский скит Свято-Успенской Святогорской лавры на территории ДНР.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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