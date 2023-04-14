В Донбассе заявили об уничтожении ВСУ более 70 храмов
Вооруженные силы Украины (ВСУ) повредили или полностью уничтожили более 70 храмов в Донбассе. Об этом 14 апреля сообщил советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.
Он отметил, что по храмам вели бесчеловечные обстрелы.
«Во время самого конфликта повреждено более 70 храмов — либо повреждено, либо уничтожено окончательно», — цитирует Гагина «РИА Новости».
Он обратил внимание, что из-за обстрелов украинских боевиков гибли как священнослужители, так и прихожане. Но службы продолжаются.
«В это тяжелое время сами храмы стали не только центрами притяжения для верующих, но и центрами распределения гуманитарной помощи», — добавил врио главы ДНР.
Летом 2022 года Минобороны России рассказало о расчистке завалов храма святителя Николая Чудотворца, разрушенного в результате артиллерийских и минометных обстрелов украинских боевиков одного из населенных пунктов ДНР.
Военнослужащие Центрального военного округа совместно с местными жителями приступили к восстановлению храма.
В июне при отступлении боевики подожгли деревянный Всехсвятский скит Свято-Успенской Святогорской лавры на территории ДНР.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.