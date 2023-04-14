Пыльную бурю зафиксировали в одном из округов Ставрополья

В Ставропольском крае оперативные службы приведены в режим повышенной готовности из-за непогоды. Сильный ветер, порывы которого достигают 24 м/с, срывает крыши и сносит остановки.

В Ипатовском округе началась пыльная буря. Видимость на дорогах сильно ограничена. ГИБДД обратилась к водителям с просьбой отложить поездки в этом направлении. Прогнозов об улучшении погоды пока не было.

В Ставрополе на улице 50 лет ВЛКСМ крупная ветка дерева рухнула на автомобиль. На улице Октябрьской металлический бак отбросило на машину. В Михайловске сильные порывы ветра опрокинули остановку. В Железноводске Лермонтовский терренкур временно перекрыли из-за непогоды, сообщает NewsTracker.

Ранее в Москве в период с 21:00 пятницы, 14 апреля, до 21:00 воскресенья, 16 апреля объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Местами порывы ветра могут достигать 15 м/с.