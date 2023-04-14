Четыре проекта благоустройства из Владивостока вошли в рейтинг лучших

Четыре проекта, реализованные во Владивостоке, вошли в рейтинг лучших практик благоустройства 2022 года от Минстроя России. Об этом сообщил мэр города Константин Шестаков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что на конкурс были поданы документы по пяти реализованным проектам, четыре из которых прошли отбор. Это сквер с плывущими китами на перекрестке улицы Русской и проспекта 100-летия Владивостока, сквер на улице Окатовой, сопка Бурачка, и набережная на Татарской.

«Два проекта — благоустройство сопки Бурачка и пространства в районе Окатовой — вошли в топ-10», — сказал градоначальник, его слова приводит zr.media.

Всего в Минстрой поступило 367 заявок из 84 регионов. В федеральный реестр попал 61 проект.

Ранее сообщалось, что дорожные службы Владивостока приступили к нанесению разметки. Первые линии нанесли на пешеходные переходы в районе улицы Басаргина еще в понедельник, 10 апреля.