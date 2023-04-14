Житель Тюменской области бросил в соседа гранату из-за громкой музыки

В Тюменской области мужчина пострадал от рук соседа, метнувшего в него гранату из-за громкой музыки. Инцидент произошел вечером 12 апреля в поселке Голышманово.

По данным «Известий», 57-летний тюменец после употребления алкоголя решил разобраться со своим 33-летним соседом, который также распивал алкогольные напитки у себя на дачном участке и громко слушал музыку. В ходе ссоры мужчина взял гранату, предварительно, РГД-5, и бросил ее в сторону потерпевшего.

В результате инцидента сосед получил ранения таза, бедра и был доставлен в областную больницу. После осмотра и оказания помощи его направили на амбулаторное лечение.

Следственные органы по Тюменской области возбудили уголовное дело о покушении на убийство.

Ранее, в середине января, житель Красногорска до смерти избил своего соседа за то, что тот неправильно заварил ему «Доширак». Конфликт начался из-за того, что вместо кипятка лапшу быстрого приготовления залили горячей водой из-под крана. В разгар словесной перепалки мужчина накинулся на соседа и до смерти избил его. Из-за нетрезвого состояния он не сразу понял, что совершил убийство, и продолжил выпивать со знакомыми.