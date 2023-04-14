Польша оценила свою военную помощь Украине в €3 млрд

Польша оказала Украине военную помощь на общую сумму €3 млрд. Об этом 14 апреля заявил президент страны Анджей Дуда.

«Мы оцениваем, что стоимость военной помощи, которую мы передали Украине, составляет сейчас около €3 млрд», — сказал он на пресс-конференции с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом.

Дуда отметил, что уважает нейтралитет Австрии, но просит ее оказать Украине гуманитарную помощь, отправляя, в частности, бронежилеты.

Ранее, 13 апреля, Польша запросила у Германии разрешение на поставку Украине истребителей МиГ-29, поставленных Варшаве в годы существования ГДР. Речь идет о самолетах, которые Берлин передал Польше более 30 лет назад. ФРГ ответила на запрос согласием.

5 апреля Дуда заявил, что Польша находится на третьем месте по объему военной помощи Украине после США и Великобритании. По его словам, страна потратила 1% своего ВВП.

До этого, 8 марта, Дуда заявил, что Варшава готова передать все свои истребители МиГ-29 украинским военно-воздушным силам. По его словам, у Киева есть пилоты, которые могут управлять этими истребителями.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.