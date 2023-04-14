Реклама
Прямой эфир
Мир
Forbes сообщил о блокировании счетов россиян в одном из банков ОАЭ
Мир
В Боснии и Герцеговине не рассматривают вопрос вступления в НАТО
Армия
Корабли Тихоокеанского флота вышли в море для проверки готовности
Общество
В Крыму задержали двух участников запрещенного крымско-татарского батальона
Общество
Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест Треповой 24 апреля
Общество
Осужденный на 20 лет челябинский маньяк может оказаться невиновным
Пресс-релизы
В России пройдет Просветительский марафон Знание.Первые
Авто
Эксперт спрогнозировал рост цен на автомобили на 8% до лета
Мир
МПК примет решение о допуске российских спортсменов независимо от МОКа
Политика
Путин обсудил с членами Совбеза информационную безопасность РФ
Общество
Путин посетит пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя
Мир
Южная Корея и США провели учения ВВС из-за пуска баллистической ракеты КНДР
Мир
Посольство Финляндии в Москве обратилось в МИД РФ после получения письма с порошком
Сюжет:

Мишустин указал на многолетнюю подготовку антироссийских санкций

0
Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Страны Запада вводили антироссийские санкции не спонтанно, а по заранее подготовленному плану. Такую точку зрения 14 апреля высказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совместного заседания коллегий Минфина и Минэкономразвития РФ.

«Коллеги, спасибо. Именно вместе с вами мы смогли под руководством нашего президента выстоять в это непростое время, когда более десятка тысяч санкций принимались против нашей страны с одной целью: уничтожить ее экономику, практически лишить возможностей нормальных доходов население. И всё это было, скажем так, не спонтанно. Это готовилось годами», — отметил политик.

Нанести уран: ЕС может принять 11-й пакет санкций уже в апреле
На чем в этот раз сосредоточится Евросоюз и коснутся ли рестрикции «Росатома»

Ранее, 13 апреля, еврокомиссар по финансовой стабильности Мейрид МакГиннесс сообщила о том, что Евросоюз (ЕС) готовит 11-й пакет антироссийских санкций. МакГиннесс отметила, что 11-й санкционный пакет будет направлен на борьбу с попытками обхода ограничительных мер.

В тот же день индийская газета The Economic Times сообщила о том, что страны «большой семерки» (G7) планируют ввести санкции в отношении российских алмазов весом более одного карата, которые добывает компания «Алроса».

До этого, 16 марта, канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал закрыть все возможности для обхода антироссийских санкций Евросоюза через третьи страны. Он добавил, что обход ограничений делает усилия блока бессмысленными, поэтому важно тщательно проработать варианты его пресечения на заседании Европейского совета.

10-й пакет антироссийских санкций был принят Евросоюзом 25 февраля. В черный список тогда было включено 121 физическое и юридическое лицо, также введены новые ограничения на импорт и экспорт.

Тогда же политолог Юрий Светов в беседе с «Известиями» указал на то, что принятие Западом антироссийских санкций стало традицией, но в этот раз пакет ограничений принимался странами Евросоюза труднее. Так, Бельгия, Нидерланды были против того, что затрагивало вопросы, связанные с российскими алмазами. По словам эксперта, каждая страна смотрит, что будет болезненно для нее, а не для России.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023