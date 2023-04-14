Мишустин указал на многолетнюю подготовку антироссийских санкций

Страны Запада вводили антироссийские санкции не спонтанно, а по заранее подготовленному плану. Такую точку зрения 14 апреля высказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совместного заседания коллегий Минфина и Минэкономразвития РФ.

«Коллеги, спасибо. Именно вместе с вами мы смогли под руководством нашего президента выстоять в это непростое время, когда более десятка тысяч санкций принимались против нашей страны с одной целью: уничтожить ее экономику, практически лишить возможностей нормальных доходов население. И всё это было, скажем так, не спонтанно. Это готовилось годами», — отметил политик.

Ранее, 13 апреля, еврокомиссар по финансовой стабильности Мейрид МакГиннесс сообщила о том, что Евросоюз (ЕС) готовит 11-й пакет антироссийских санкций. МакГиннесс отметила, что 11-й санкционный пакет будет направлен на борьбу с попытками обхода ограничительных мер.

В тот же день индийская газета The Economic Times сообщила о том, что страны «большой семерки» (G7) планируют ввести санкции в отношении российских алмазов весом более одного карата, которые добывает компания «Алроса».

До этого, 16 марта, канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал закрыть все возможности для обхода антироссийских санкций Евросоюза через третьи страны. Он добавил, что обход ограничений делает усилия блока бессмысленными, поэтому важно тщательно проработать варианты его пресечения на заседании Европейского совета.

10-й пакет антироссийских санкций был принят Евросоюзом 25 февраля. В черный список тогда было включено 121 физическое и юридическое лицо, также введены новые ограничения на импорт и экспорт.

Тогда же политолог Юрий Светов в беседе с «Известиями» указал на то, что принятие Западом антироссийских санкций стало традицией, но в этот раз пакет ограничений принимался странами Евросоюза труднее. Так, Бельгия, Нидерланды были против того, что затрагивало вопросы, связанные с российскими алмазами. По словам эксперта, каждая страна смотрит, что будет болезненно для нее, а не для России.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.