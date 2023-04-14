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«РИА Новости»: под Херсоном российские военные захватили поставленный ВСУ танк Leopard

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Один из немецких танков Leopard, которые начали задействовать в боях на Херсонском направлении, удалось утопить в болоте благодаря действиям российского диверсионного отряда. Об этом 14 апреля рассказал офицер, командир одного из подразделений добровольческого батальона «Сокол» с позывным Бык.

По словам военного, батальон уже неоднократно фиксировал обстрел своих блокпостов из танков Leopard.

«Имеется история от сослуживцев, мы с ними общаемся, когда диверсионный отряд захватил танк Leopard. Они не смогли протащить его в тыл, взяли и утопили в болоте. <...> «Леопарды» здесь, они уже в гостях», — цитирует военного «РИА Новости».

Также офицер сообщил, что российские позиции с украинской стороны обстреливались из немецких зенитно-ракетных комплексов (ЗРК), которыми, предположительно, могли управлять наемники из Германии.

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Позже в этот же день источники «Известий», знакомые с ситуацией, сообщили, что информация о захвате немецкого танка Leopard Вооруженными силами (ВС) РФ пока не подтверждается. Отмечалось, что, скорее всего, речь идет о какой-то модели танка Т-64/Т-72, которая была кустарно модернизирована на украинских заводах. Из-за непривычного внешнего вида это танк был принят военнослужащими за Leopard.

1 апреля министр обороны ФРГ Борис Писториус сказал, что страны НАТО запланировали отправку на Украину двух батальонов танков Leopard 2 и четырех батальонов Leopard. По его словам, вряд ли можно будет поставить больше, так как у союзников ограниченные ресурсы.

Днем ранее журнал Der Spiegel сообщил о прибытии 18 обещанных германских танков на территорию Украины. В тот же день канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил данную информацию.

Правительство Германии объявило о решении передать Украине танки Leopard 2 25 января. Сообщалось, что ФРГ готова сформировать два танковых батальона, а на первом этапе Берлин отправит роту из 14 танков. Вслед за решением ФРГ о планах поставить танки Leopard 2 Украине заявили и другие европейские страны.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято президентом Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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