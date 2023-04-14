Эксперт оценил предложение Минфина разрешить экспортерам получать авансы наличными

Предложение Минфина разрешить экспортерам получать авансы наличными продиктовано объективными обстоятельствами, рассказал «Известиям» 14 апреля партнер Capital Lab Евгений Шатов.

«Это связано с тем, что это должно позволить экспортерам избежать рисков неплатежей за поставленные клиентам товары и оказанные услуги», — отметил Шатов.

По его словам, изменение выглядит логичным и представляется существенным с точки зрения экспортеров.

«Такое нововведение повысит финансовую устойчивость экспортеров на фоне санкций на поставки из России. Анализ правоприменительной практики выявил, что в рамках внешнеторговых договоров могут осуществляться авансовые платежи, в то время как до этого в законодательстве предусматривалась оплата только после поставки товаров. Правила расчетов в наличных деньгах были разработаны в прошлом году с целью избежать риска блокировок электронной валюты за рубежом из-за санкций», — объяснил Шатов.

Министерство финансов РФ подготовило проект изменений в правила осуществления между резидентами и нерезидентами расчетов наличными денежными средствами. Он был опубликован 12 апреля на портале проектов нормативно-правовых актов. Согласно документу, предлагает разрешить экспортерам получать наличную валюту в качестве авансовых платежей в рамках экспортных контрактов. Кроме того, ведомство хочет предоставить экспортерам право выбора продажи валюты банку с последующим зачислением как в рублях, так и в другой иностранной валюте.

Как следует из пояснительной записки, проект разработан по предложениям Центробанка РФ.

Ранее, 12 апреля, глава регулятора Эльвира Набиуллина сообщила, что Центробанк РФ не видит необходимости в возврате репатриации валютной выручки, а также рассказала, что компании-экспортеры продолжают продавать экспортную выручку «даже без обязательств репатриации».