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Медведев допустил исчезновение Польши в случае войны России и НАТО

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Фото: Global Look Press/dpa/Stefan Sauer
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Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в случае войны между Россией и НАТО Польша исчезнет c карты мира. Об этом он написал на своей странице в Twitter в пятницу, 14 апреля.

Он обратил внимание на слова польского премьера Матеуша Моравецкого о том, что Украина имеет право на «удары по России» и он не переживает в отношении войны РФ с НАТО, так как Москва проиграет.

«Не знаю, кто выиграет или проиграет такую войну, но с учетом роли Польши в качестве форпоста НАТО в Европе эта страна точно исчезнет вместе с ее недоразвитым премьером», — считает Медведев.

Ранее в пятницу Медведев указал на смелость премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, заявившего, что Украина исчезнет, как только закончится ее финансирование западными странами. Он подчеркнул, что Украина никому не нужна.

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Орбан назвал Украину несуществующей страной в финансовом плане ранее в этот день. При этом Польша находится среди стран, наиболее поддерживающих Киев как финансово, так и поставками военной техники.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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