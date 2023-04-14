В Крыму задержали двух участников запрещенного крымско-татарского батальона

В Крыму задержали двух украинцев, которых подозревают в участии в незаконном вооруженном формировании (НВФ) «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Об этом сообщила в пятницу, 14 апреля, пресс-служба управления ФСБ по региону.

«Подозреваемые принимали активное участие в деятельности НВФ, выполняя функциональные обязанности по обеспечению его деятельности, занимались проверкой лиц и автотранспортных средств на пунктах пропуска и охраной объектов незаконного вооруженного формирования», — говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, мужчины добровольно вступили в батальон в 2017 году. Их задержали во взаимодействии с пограничниками.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 208 УК РФ («Участие в НВФ на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам РФ»). Наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

В марте силовики задержали еще одного гражданина Украины, участника запрещенного крымско-татарского батальона. Мужчина вступил в нацбатальон семь лет назад и принимал активное участие в его деятельности. Также один из боевиков вооруженного формирования был задержан в январе в Севастополе. Он состоял в рядах батальона с 2016 года.

«Батальон имени Номана Челебиджихана» сформирован в 2015 году преимущественно из крымских татар. Его участники принимали участие в блокаде Крыма, а также в боевых действиях в Донбассе на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в качестве диверсионно-разведывательных групп. Верховный суд РФ в июне 2022 года признал нацбатальон террористической организацией и запретил его деятельность на территории России.