Реклама
Прямой эфир
Мир
Forbes сообщил о блокировании счетов россиян в одном из банков ОАЭ
Мир
В Боснии и Герцеговине не рассматривают вопрос вступления в НАТО
Армия
Корабли Тихоокеанского флота вышли в море для проверки готовности
Общество
В Крыму задержали двух участников запрещенного крымско-татарского батальона
Общество
Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест Треповой 24 апреля
Общество
Осужденный на 20 лет челябинский маньяк может оказаться невиновным
Пресс-релизы
В России пройдет Просветительский марафон Знание.Первые
Авто
Эксперт спрогнозировал рост цен на автомобили на 8% до лета
Мир
МПК примет решение о допуске российских спортсменов независимо от МОКа
Политика
Путин обсудил с членами Совбеза информационную безопасность РФ
Общество
Путин посетит пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя
Мир
Южная Корея и США провели учения ВВС из-за пуска баллистической ракеты КНДР
Мир
Посольство Финляндии в Москве обратилось в МИД РФ после получения письма с порошком

В Крыму задержали двух участников запрещенного крымско-татарского батальона

ФСБ: в Крыму задержали двух предполагаемых участников украинского нацбатальона имени Челебиджихана
0
Фото: РИА Новости/ЦОС ФСБ РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Крыму задержали двух украинцев, которых подозревают в участии в незаконном вооруженном формировании (НВФ) «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Об этом сообщила в пятницу, 14 апреля, пресс-служба управления ФСБ по региону.

«Подозреваемые принимали активное участие в деятельности НВФ, выполняя функциональные обязанности по обеспечению его деятельности, занимались проверкой лиц и автотранспортных средств на пунктах пропуска и охраной объектов незаконного вооруженного формирования», — говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, мужчины добровольно вступили в батальон в 2017 году. Их задержали во взаимодействии с пограничниками.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 208 УК РФ («Участие в НВФ на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам РФ»). Наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Вред сумасшедшего: кем СБУ пополняет диверсионное подполье в России
Неонацисты пытаются подружиться с исламскими радикалами ради терактов

В марте силовики задержали еще одного гражданина Украины, участника запрещенного крымско-татарского батальона. Мужчина вступил в нацбатальон семь лет назад и принимал активное участие в его деятельности. Также один из боевиков вооруженного формирования был задержан в январе в Севастополе. Он состоял в рядах батальона с 2016 года.

«Батальон имени Номана Челебиджихана» сформирован в 2015 году преимущественно из крымских татар. Его участники принимали участие в блокаде Крыма, а также в боевых действиях в Донбассе на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в качестве диверсионно-разведывательных групп. Верховный суд РФ в июне 2022 года признал нацбатальон террористической организацией и запретил его деятельность на территории России.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023