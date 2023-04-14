Певица Юта рассказала о доброте и ранимости писателя Багирова

Российская певица, композитор и автор-исполнитель Юта поделилась в пятницу, 14 апреля, воспоминаниями об Эдуарде Багирове. Она сказала, что писатель был «ранимый, тонкий и добрый человек внутри».

«Бесшабашность, хулиганство, эпатаж, но внутри скрывался очень ранимый человек, очень тонкий человек и невероятно добрый человек. Его доброта, истинная доброта, которой он не кичился. Но это чувство у каждого, кто с ним взаимодействовал. Вот эта великая доброта, она и спасает мир», — приводит телеканал «Звезда» слова артистки.

Она добавила, что «каждому он запомнился именно этим, не какими-то своими высказываниями, а добрым сердцем, по-детски добрым».

В Москве в пятницу на Троекуровском кладбище прошло прощание с Багировым.

О смерти Багирова 12 апреля сообщила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

Как рассказал источник «Известий», писатель был доставлен с желудочно-кишечным кровотечением в столичную больницу 1 апреля. В больнице Багиров проходил лечение, однако оно не дало результатов и позднее он там скончался. Ему было 47 лет.

Эдуард Багиров — известный блогер, автор романов «Гастарбайтер», «Любовники» и «Идеалист». Он также является сооснователем портала «Литпром» вместе с писателем Сергеем Минаевым, сообщается на сайте kp.ru.