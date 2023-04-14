«Известия» показали последствия обстрела Новой Каховки

В результате очередного обстрела Новой Каховки в Херсонской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб мирный житель. Корреспондент «Известий» Наталия Графчикова в пятницу, 14 апреля, побывала на месте событий и показала последствия удара.

Она рассказала, что снаряд упал рядом со зданием школы. На видеокадрах можно видеть во дворе большую воронку на месте его падения. В момент обстрела мимо школы проходил мужчина, он погиб на месте.

По словам журналистки, на улице, подвергшейся обстрелу, в настоящее время перебито электричество. Коммунальные службы занимаются его восстановлением.

Жительница района Новой Каховки, попавшего под удар, рассказала о том, что школа, рядом с которой упал украинский снаряд, была недавно отремонтирована и вскоре там должны были начаться занятия, но теперь этого еще какое-то время не произойдет. Она также отметила, что поблизости нет каких-либо военных объектов и это мирный жилой район.

Еще один прохожий рассказал, что подобные обстрелы происходят почти каждый день.

«Вот сейчас мы идем домой и не знаем, цел наш дом или нет. В нашем районе сегодня было суетно», — сказал пожилой мужчина.

О минометном обстреле города сообщалось накануне, 13 апреля. Отмечалось, что обстрел шел с правого берега Днепра.

Ранее, 3 апреля, стало известно, что ВСУ выпустили 87 снарядов по гражданской инфраструктуре левобережья Херсонской области. Тогда киевский режим обстрелял поселки Новая Каховка, Каховка, Горностаевка, Песчановка и Корсунка. В общей сложности было выпущено 42 снаряда из ствольной артиллерии.

До этого, 1 апреля, врио губернатора региона Владимир Сальдо рассказа, что сотрудники правоохранительных органов Херсонской области пресекли деятельность украинской террористической группы, готовившей взрывы в Новой Каховке.

Херсонская область вошла в состав России наряду с Луганской и Донецкой народными республиками (ЛНР и ДНР) и Запорожской областью по итогам проведенного там в сентябре 2022 года референдума.

Правобережная часть Херсонской области, в том числе город Херсон, с ноября 2022 года находится под контролем украинских войск.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.