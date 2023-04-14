В Москве в предстоящие выходные ожидаются заморозки

Заморозки ожидаются в Москве в предстоящие выходные. Об этом сообщают сотрудники центра «Метео». Столбики термометров опустятся до -4 °C в ночь на субботу. В воскресенье температура начнет повышаться, днем будет до +12 °C, передает телеканал «Известия». Погода на Пасху в столице ожидается ясная и солнечная. На следующей неделе может потеплеть до +16.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.