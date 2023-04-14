Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест Треповой 24 апреля

Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест Дарьи Треповой 24 апреля. Об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе Басманного суда 14 апреля.

Днем ранее стало известно, где будет находиться Трепова, пока идут следственные действия. Обвиняемая в совершении теракта в Санкт-Петербурге и убийстве военкора Владлена Татарского находится в зоне карантина СИЗО «Лефортово». После ее переведут в камеру для содержания подследственных, там она должна пробыть до 2 июня 2023 года.

Защита Треповой также предоставила апелляционную жалобу, обжаловав арест, сроки рассмотрения стали известны 14 апреля.

13 апреля в деле появился новый фигурант. ФСБ и СК России установили соучастника убийства Владлена Татарского, им оказался украинец Юрий Денисов 1987 года рождения. По заданию спецслужб Украины в феврале 2023 года он прибыл из Киева в Москву, где собирал сведения об образе жизни и местах посещения Татарского.

Именно Денисов посредством сервиса экспресс-доставки через посредника передал в Москве Треповой взрывное устройство. Однако 3 апреля он вылетел в Турцию, на данный момент он в международном розыске.

Расследование по делу продолжается.

Днем ранее ФСБ РФ заявило, что теракт, при котором погиб Татарский, организовали спецслужбы Украины и их агентура, в том числе из среды российской оппозиции.

Теракт в кафе в Санкт-Петербурге был совершен 2 апреля. Тогда Трепова пришла на творческий вечер военкора Владлена Татарского в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной. Она представилась Анастасией и подарила журналисту статуэтку, внутри которой находилось самодельное взрывное устройство, которое позже взорвалось в его руках.

На следующий день Трепову задержали. Главным следственным управлением СК России по Санкт-Петербургу было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство». Позже оно было переквалифицировано на террористический акт.