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Международный паралимпийский комитет примет решение по допуску россиян независимо от МОКа

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Глава Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс заявил, что организация примет решение о допуске спортсменов из РФ и Белоруссии к Паралимпийским играм в 2024 году независимо от Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом 14 апреля сообщило Kyodo.

«Наша позиция в отношении России и Беларуси не изменилась. МОК дал рекомендацию международным спортивным организациям, но она не распространяется на паралимпийское движение», — приводит агентство слова Парсонса.

Глава МПК отметил, что проголосовавшая в 2022 году за приостановку членства Паралимпийского комитета России (ПКР) генеральная ассамблея «может изменить это решение». Тем не менее всё еще есть вероятность, что российских и белорусских спортсменов допустят до Олимпиады-2024 в Париже, но им откажут в выступлении на Паралимпийских играх.

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Ранее, 31 марта, комиссия спортсменов Ассоциации национальных олимпийских комитетов Африки (ANOCA) поддержала участие спортсменов из Белоруссии и РФ на международных соревнованиях. В организации подчеркнули, что политика не должна давить на спорт, чтобы он отказался от ценностей солидарности и единства.

До этого, 30 марта, президент МОКа Томас Бах заявил, что решение об участии российских и белорусских спортсменов в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже будет принято не раньше, чем за год до их начала.

28 марта исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал международным федерациям допускать до соревнований только тех российских спортсменов, которые не поддерживают спецоперацию, и в качестве нейтральных атлетов. Также последовали рекомендации не допускать до соревнований спортсменов из РФ, связанных с вооруженными силами и органами безопасности.

В ответ на это президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал нейтральный статус на Олимпийских играх нарушением прав человека. Он также выразил несогласие с проведением дополнительных антидопинговых процедур в отношении российских спортсменов.

За последнее время решение о допуске российских спортсменов под нейтральным флагом приняли федерации фехтования, тхэквондо, спортивной борьбы, скейтбординга, настольного тенниса и других олимпийских видов спорта. При этом ряд организаций отказались от выполнения рекомендаций МОКа.

ХХХIII летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Организаторы Игр подтвердили, что намерены следовать решениям МОКа относительно допуска российских и белорусских спортсменов на международные мероприятия. С 28 августа по 8 сентября 2024 года в столице Франции пройдут и летние Паралимпийские игры.

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