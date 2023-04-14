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Дворец водных видов спорта открыли в Екатеринбурге

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В Екатеринбурге открыли новый Дворец водных видов спорта. Старт началу работы новой площадки дали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и помощник президента РФ Игорь Левитин.

Общая площадь детского, прыжкового, демонстрационного и тренировочного бассейнов — 60 тыс. кв. м. Там можно заниматься дайвингом, виндсерфингом и другими видами водного спорта. Строительство объекта началось в марте 2021 года и продлилось два года.

ТагилСити.Ру со ссылкой на региональный департамент информационной политики пишет, что Дворец этом летом станет ключевой площадкой Международного фестиваля университетского спорта. До этого там проведут чемпионат России по прыжкам в воду и региональный Кубок по плаванию.

Ранее, 12 апреля, сообщалось, что на территории Свердловской области планируют отремонтировать более 25 км федеральной трассы Р-351 Екатеринбург – Тюмень. Аукцион по поиску подрядной организации объявило ФКУ «Уралуправтодор». Максимальная стоимость контракта — 1,9 млрд рублей.

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