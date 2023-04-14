Установлены личности избивших детей подростков в Екатеринбурге

Полицейские установили личности подростков, которые избили двух 10-летних мальчиков в Пионерском районе Екатеринбурга. Их уже опросили. В правоохранительных органах при этом утверждают, что школьники не угрожали расправой детям, не запугивали их ножом и перцовым баллончиком, сообщает E1.ru.

По предварительным данным, драка произошла после словесного конфликта между учениками, которые до этого не были знакомы. У пострадавших никто деньги не вымогал, сказали в правоохранительных органах. Подростков поставят на профилактический учет.

Как пишет ИА «Ура.ру», о драке 12 апреля сообщалось в соцсетях. Со слов очевидцев, четыре подростка сначала преследовали двоих мальчиков, а, догнав, стали вымогать у них деньги. Якобы при этом они использовали нож и перцовый баллончик. В итоге младших школьников избили.

Накануне, 13 апреля, глава СКР Александр Бастрыкин взял расследование дела под личный контроль.

Ранее, 9 марта, сообщалось, что в ГБОУ «Школа Новокосино» на востоке столицы произошел конфликт между двумя учениками 10-го класса. Он разгорелся из-за того, что один оскорбил родителей другого. В результате драки один из подростков был госпитализирован с черепно-мозговой травмой.