Реклама
Прямой эфир
Мир
Forbes сообщил о блокировании счетов россиян в одном из банков ОАЭ
Мир
В Боснии и Герцеговине не рассматривают вопрос вступления в НАТО
Армия
Корабли Тихоокеанского флота вышли в море для проверки готовности
Общество
В Крыму задержали двух участников запрещенного крымско-татарского батальона
Общество
Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест Треповой 24 апреля
Общество
Осужденный на 20 лет челябинский маньяк может оказаться невиновным
Пресс-релизы
В России пройдет Просветительский марафон Знание.Первые
Авто
Эксперт спрогнозировал рост цен на автомобили на 8% до лета
Мир
МПК примет решение о допуске российских спортсменов независимо от МОКа
Политика
Путин обсудил с членами Совбеза информационную безопасность РФ
Общество
Путин посетит пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя
Мир
Южная Корея и США провели учения ВВС из-за пуска баллистической ракеты КНДР
Мир
Посольство Финляндии в Москве обратилось в МИД РФ после получения письма с порошком

Установлены личности избивших детей подростков в Екатеринбурге

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Полицейские установили личности подростков, которые избили двух 10-летних мальчиков в Пионерском районе Екатеринбурга. Их уже опросили. В правоохранительных органах при этом утверждают, что школьники не угрожали расправой детям, не запугивали их ножом и перцовым баллончиком, сообщает E1.ru.

По предварительным данным, драка произошла после словесного конфликта между учениками, которые до этого не были знакомы. У пострадавших никто деньги не вымогал, сказали в правоохранительных органах. Подростков поставят на профилактический учет.

Как пишет ИА «Ура.ру», о драке 12 апреля сообщалось в соцсетях. Со слов очевидцев, четыре подростка сначала преследовали двоих мальчиков, а, догнав, стали вымогать у них деньги. Якобы при этом они использовали нож и перцовый баллончик. В итоге младших школьников избили.

Накануне, 13 апреля, глава СКР Александр Бастрыкин взял расследование дела под личный контроль.

Ранее, 9 марта, сообщалось, что в ГБОУ «Школа Новокосино» на востоке столицы произошел конфликт между двумя учениками 10-го класса. Он разгорелся из-за того, что один оскорбил родителей другого. В результате драки один из подростков был госпитализирован с черепно-мозговой травмой.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023