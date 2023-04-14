Горевшие в квартале на Гоголя в Томске дома снесут в ближайшее время

В Томске в ближайшее время должны снести горевшие в квартале на Гоголя дома. Соответствующее решение приняла комиссия по ЧС, сообщает городская мэрия в своем Telegram-канале 13 апреля.

«По информации администрации Советского района Томска, дома по улицам Гоголя, 36/1, 36/2, 36/3 и Красноармейской, 43/1, 43/2 будут снесены в ближайшее время. <…> Сегодня (13 апреля) на это выделено 7,9 млн рублей из фонда КЧС», — говорится в сообщении властей.

Как уточняет РИА «Томск», двухэтажные деревянные дома, построенные в 1958–1960-х годах, признали аварийными в 2014 и 2015-м. Строения расселили и законсервировали, но позже в них случилось несколько пожаров. Возникла угроза для соседних жилых зданий.

Последний пожар произошел в ночь на 10 апреля на улице Красноармейская, 43/2. 9 апреля огнем также был уничтожен расселенный дом на улице Гоголя, 36/3, расположенный в непосредственной близости от Красноармейской, 43/2.

12 апреля стало известно, что городская мэрия намерена построить детский сад на месте горевших домов по улицам Красноармейской и Гоголя. Разработка проекта будет профинансирована из городского бюджета.