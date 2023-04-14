Владельцев магазинов накажут из-за крыс возле ТЦ в Ханты-Мансийске

Роспотребнадзор ведет разбирательство по факту появления крыс возле торгового центра «Небо» в Ханты-Мансийске. Предприниматели получат предписания об устранении нарушений.

В адрес городской администрации направлено предложение провести дополнительную обработку многоквартирных жилых домов, сообщает ИА «Ура.ру» со ссылкой на ведомство.

Агентство напоминает, что крыс заметил возле ТЦ «Небо» местный житель. Он опубликовал в соцсетях соответствующее видео. По его словам за торговым центрам «бегают десятки крыс».

Ранее жители Нижневартовска заметили грызунов на продуктовых полках в магазине «Магнит». Местнывй Роспотребнадзор вынес предостережение в отношении ЗАО «Тандер», которому принадлежит торговая сеть.