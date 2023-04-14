Корабли Тихоокеанского флота вышли в море для проверки готовности

Боевые корабли, суда и катера Тихоокеанского флота (ТОФ) вышли из пунктов постоянной дислокации и приступили к переходу для внезапной проверки боевой готовности. Об этом сообщили в пятницу, 14 апреля, в Минобороны России.

Начато оперативное развертывание в назначенных районах Японского, Охотского и Берингова морей для выполнения задач в составе ударных, противолодочных ударных и минно-тральных групп, а также отрядов десантных кораблей.

«Основной целью внезапной проверки ТОФ является наращивание способности вооруженных сил решать задачи по отражению агрессии вероятного противника с океанских и морских направлений», — отметили в сообщении.

Согласно плану внезапной проверки, флоту предстоит осуществить в короткие сроки подготовку сил к боевым действиям и отработать комплекс учебно-боевых задач в ближней и дальней морских зонах. Кроме того, ТОФ отразит массированные ракетно-авиационные удары, проведет учения по поиску и уничтожению подводных лодок, выполнит торпедные, артиллерийские стрельбы и ракетные пуски в ходе поражения корабельных ударных групп и наземных объектов.

Также в рамках внезапной проверки подняты по тревоге и приведены в высшую степень боевой готовности соединения и воинские части береговых войск и морской пехоты ТОФ. Последние осуществили подъем по тревоге. Подразделения береговых войск приступили к совершению маршей в районы сосредоточения на расстояния более 200 км. Они отработают организацию походного охранения колонн, преодоления зараженных участков местности, отражения нападения диверсионно-разведывательных групп и ударов авиации.

Кроме того, проводится комплекс мероприятий по подготовке к применению десантно-высадочных средств флота для дальнейшей погрузки сил морской пехоты на большие десантные корабли.

Внезапная проверка началась с 14 апреля в соответствии с решением президента России Владимиром Путиным.

Ранее в этот день глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в рамках внезапной проверки поднят по тревоге и приводится в высшую степень боеготовности ТОФ в полном составе. Он поручил на всех этапах проверки обеспечить соблюдение требований безопасности, сохранность оружия и боеприпасов, а также исключить случаи причинения ущерба государственной собственности.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов рассказал, что внезапная проверка флота будет проводиться в три этапа. По его словам, для этого создана учебная обстановка, характерная периоду непосредственной угрозы агрессии.

В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что внезапная проверка ТОФ — это поддержание необходимого уровня боеготовности вооруженных сил. Он подчеркнул, что данное мероприятие не связано с заявлениями о расширении НАТО на восток.