«Победный» салют в Омске обойдется городу в 3 млн рублей

В Омске выбрали компанию, которая займется организацией праздничного салюта на 9 Мая. Победителем торгов стало ООО «Пиротехнический двор», говорится на портале госзакупок.

Как уточняет ИА «Город55», компания уже проводила салюты в Омске. В этот раз она стала единственной, кто подал заявку на участие в аукционе. Таким образом, контракт с ней заключат по максимальной цене, 3 млн рублей.

В этом году в Омске в День Победы салют запустят в 22:00 сразу из трех точек: с острова на Иртыше напротив бульвара Победы, с площадки напротив набережной Тухачевского и с площадки напротив Советского парка. Фейерверк продлится 10 минут.

При этом для каждой точки запуска определят свое количество залпов. У бульвара Победы в небо выпустят 1581 залп, у набережной Тухачевского — 572, а у Советского парка — 547, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».

Помимо организации салюта, компания должна обеспечить безопасность смотровых площадок и утилизировать отходы после проведения фейерверка.

Ранее, 12 апреля, сообщалось, что в Крыму в предстоящие майские праздники не будут проходить массовые мероприятия, в том числе решено отказаться от проведения парадов Победы.