Смертию смерть поправ

Воскресение Христово — Новозаветную Пасху — невозможно понять без описания тех событий, которые предшествовали этому Чуду.

Евангельское повествование в основном затрагивает три года земной жизни Иисуса Христа, но наиболее подробно в 30 главах евангелисты описывают, дополняя друг друга, самые драматические дни Сына Божия перед Его казнью и после Его Воскресения. Краткое содержание этих важных глав — синопсис — вбирает в себя множество трагических обстоятельств, внутренних и внешних конфликтов, ярких психологических противоречий, которых бы хватило на десятки или даже сотни литературных, театральных и кинематографических сюжетов.

Убедитесь сами. После воскрешения Лазаря Четверодневного Иисус Христос прибыл в Иерусалим. Он въехал в столицу верхом на ослике. Народ его встречал как победителя, пророка и чудотворца, кидая под Его ноги пальмовые ветви и восторженно крича: «Осанна!» (хвалебный и благодарственный возглас). Именно в этот день Он изгнал торгующих из храма и опрокинул меняльные лавки.

Первые два дня Страстной недели Иисус Христос проповедовал перед своими учениками и в Иерусалимском храме: о своей смерти и воскресении, о предстоящих гонениях на учеников и на всех христиан, о дани кесарю, о воскресении мертвых, о Страшном суде, о кончине мира, притчи о бесплодной смоковнице, о десяти девах, о талантах, а также обличал фарисеев, книжников и лицемеров.

В среду мы вспоминаем о том, как собрались иудейские первосвященники и старейшины, замыслившие хитростью схватить Иисуса Христа и убить его. На этот совет явился Иуда Искариот, спросивший заговорщиков, сколько он может получить за предательство своего учителя. Ему предложили 30 сребреников и договорились, что он укажет удобный момент для взятия под стражу, когда Христос не будет окружен народом.

На следующий день Иисус Христос собрал своих учеников для тайной вечери, на которой предсказал, что один из учеников предаст Его первосвященникам, а другой — трижды отречется от Него. Именно на этой вечери Он умыл ноги всем своим ученикам и оставил им заповедь любви: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих».

После трапезы Иисус Христос удалился в Гефсиманский сад на молитву в преддверии страшных событий. Когда Он вернулся к спящим ученикам, появился Иуда в окружении стражников и вооруженных слуг первосвященников. Иуда сказал им: «Кого я поцелую, Тот и есть, возьмите Его». Во время ареста Петр решил защитить учителя, взял меч и отрубил ухо рабу первосвященника Малху. Но Иисус остановил ученика, сказав, что взявшие меч, мечом погибнут, и исцелил ухо раба.

Ночью Иисус Христос был взят под стражу, чем было нарушено еврейское юридическое право, которое предусматривало перед арестом проведение следствия о нарушении законов подозреваемым. Другое нарушение — ночные допросы подозреваемого.

По дороге в Синадрион пленника сначала привели к очень опытному бывшему первосвященнику Анне — он был тестем действующего первосвященника Каиафы. В доме Анны был проведен первый допрос, целью которого было представить Иисуса Христа предводителем тайного сообщества, действующего против римских властей, то есть обвинить его в политическом заговоре. Однако арестованный в своих ответах сразу отмел это подозрение: «Я говорил явно миру; всегда учил в синагоге и в храме, где всегда иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего». Ответы Иисуса Христа Анне привели в бешенство слугу бывшего первосвященника, который ударил Спасителя по лицу. Рукоприкладство во время судебного разбирательства было следующим нарушением еврейской юриспруденции. Впрочем, избиение и издевательства пленника во время этой ночи было постоянным.

Далее узника повели в Синедрион в дом Каиафы. Здесь было выдвинуто новое обвинение: во время процесса Иисусу Христу инкриминировали религиозное преступление — богохульство. Сначала Его обвинили в подстрекательстве разрушить Иерусалимский храм. Для этого было вызвано множество свидетелей, но их показания оказались юридически несостоятельны, поскольку были противоречивы. Если быть точным, Христос говорил: «Разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его». Это обвинение опять-таки оказалось ничтожным. А вот когда Иисус на один из вопросов ответил «отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных», тогда первосвященник, разодрав свои одежды, сказал: «Он богохульствует! На что еще нам свидетелей? Вот, теперь вы все слышали богохульство Его!» Вердикт был единогласным: «Повинен смерти». Как видим, обвинение основано на лжесвидетельствах и демагогических толкованиях слов — никакой конкретики.

Утром после позорного избиения и насмехательства Иисуса Христа повели в дом римского прокуратора Иудеи Понтия Пилата, который должен был утвердить приговор Синедриона. Во-первых, прокуратор сразу увидел подоплеку обвинения — зависть. Во-вторых, он получил записку от своей жены: «Не делай ничего Праведнику Тому, потому что я ныне во сне пострадала за него». В третьих, он трижды во время прилюдного допроса объявлял Иисуса Христа неповинным: «В Нем нет никакой вины». Кроме того, он решил по еврейскому приговору плетями наказать Иисуса Христа, чтобы не доводить дело до казни и чтобы народ в выборе между Христом и главарем разбойнической шайки убийцей Вараввой помиловал первого как уже получившего жестокое наказание.

Но расчет Понтия Пилата не оправдался — наблюдавший за римским судом народ процедурой «демократического» плебисцита приговорил своего Спасителя к смерти. В ответ на голосование Понтий Пилат умыл руки и сказал: «Неповинен я в крови Праведника Сего». Тогда народ сказал: «Кровь Его на нас и на детях наших».

Казнь была долгой и мучительной.

После смерти Иисуса Христа один тайный ученик Его — богатый и влиятельный житель Иерусалима, приятель Понтия Пилата по имени Иосиф Аримофейский, выпросил у прокуратора право похоронить тело казненного. Он купил землю с каменной пещерой для гроба. Вход в пещеру был закрыт камнем, как говорят археологи, весом около двух тонн. По ветхозаветному пророчеству, мессия Христос должен был воскреснуть на третий день. Первосвященники были уверены, что ученики Иисуса Христа попытаются выкрасть тело, чтобы объявить о чудесном воскресении Спасителя. Они потребовали охраны гроба, и Понтий Пилат дал стражников для караула. Однако, когда Мария Магдалина и «другая Мария» на третий день пришли ко гробу, они увидели, что Ангел Господень отвалил камень от гроба и сидел на нем; стражники же «пришли в трепет и стали как мертвые». После этого события Иисус Христос до Своего Вознесения, то есть в течение сорока дней, являлся людям шесть раз.

Воскресение Христово стало победой над смертью и тем самым была дарована всем людям, как верит каждый христианин, вечная жизнь. Господь Своей искупительной смертью взял на Себя все последствия первородного греха для того, чтобы Своими страданиями и смертью освободить и искупить человечество.

Мы все становимся причастниками этой победы, если принимаем Христа как нашего Спасителя. «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ»!

Автор — публицист, литературный критик, настоятель храма Святой Мученицы Татианы при МГУ, протоиерей

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