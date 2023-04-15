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Названы преимущества и недостатки обмена недвижимости

Эксперт Лашко: обмен квартир на квартиры — разумный вариант для тех, кто хочет сэкономить
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Обмен квартир на квартиры — сделка между двумя или более владельцами недвижимости, которые решили обменять свое жилье. При этом каждый получает квартиру, соответствующую его потребностям и требованиям, объяснил финансовый эксперт, руководитель ГК «Содействие» Алексей Лашко. Он рассказал «Известиям», какие есть преимущества и недостатки такого обмена.

«Основной плюс такой сделки заключается в том, что она может быть более выгодной, чем продажа квартиры и покупка нового жилья. Владельцы могут сохранить сумму, которую бы они потратили на поиск и приобретение нового жилья, а также избежать дополнительных расходов, таких как налоги, комиссии и другие виды платежей, связанных с продажей имущества», — отметил он.

Кроме того, по его словам, обмен недвижимости позволяет владельцам быстро и без сложностей решить жилищные проблемы — например, такие как необходимость переезда в другой город или район, уменьшение или увеличение площади жилья, изменение условий проживания и т.д.

«Однако есть и несколько минусов, которые следует учитывать при совершении подобных сделок. Один из главных — сложность найти подходящего партнера для обмена недвижимостью, который получит вашу квартиру и вы сами получите жилье, которое вам нужно», — предупредил Лашко.

При этом он подчеркнул, что также нужно учитывать тот факт, что разница в стоимости недвижимости, которая будет меняться, может быть большой, что в результате может повлиять на общую выгодность сделки.

«В целом обмен квартир на квартиры — это вполне разумный вариант для тех, кто хочет сэкономить деньги и избежать множества сложностей, связанных с продажей и покупкой недвижимости. Однако необходимо тщательно оценить все преимущества и недостатки и правильно выбрать партнеров для обмена», — заключил Лашко.

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Ранее, 7 марта, аналитики компании «Этажи» рассказали «Известиям», что в России цены на вторичное жилье за месяц выросли до 7,5%. По информации экспертов, заметнее всего стоимость увеличилась в Краснодаре — на 7,5%. В Челябинске — на 4,6%, в Нижнем Новгороде — на 3,5%, в Екатеринбурге — на 2,7%, в Санкт-Петербурге — на 1,6%. Причиной роста цен аналитики назвали высокий спрос на вторичную недвижимость.

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