Напавшую на контролера в московском метро оштрафовали на 50 тыс. рублей
В Москве пассажирку метро обязали выплатить штраф за нападение на контролера при попытке пройти через турникет без билета. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Девушку остановили на станции метро «Аннино». Контролеры попросили ее предъявить документы, чтобы оформить постановление о правонарушении. В этот момент безбилетница повела себя агрессивно и ударила одну из сотрудниц.
«В отношении нарушительницы возбудили уголовное дело по ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Суд приговорил ее к штрафу в размере 50 тыс. рублей и выплате моральной компенсации потерпевшей», — говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.
На опубликованных каналом кадрах видно, как женщина бурно реагирует на задержание и отталкивает рукой сотрудницу метро.
В ведомстве напомнили, что контролеры метро — должностные лица, и за нападение на них грозит до 10 лет тюрьмы.
Накануне 27-летний житель Подмосковья, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожал убить семейную пару за отказ сделать с ним селфи. Инцидент произошел на станции метро «Войковская». Получив отказ, мужчина достал нож. Полицейские задержали злоумышленника на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело об угрозе убийством или причинении тяжкого вреда здоровью.