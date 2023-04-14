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Напавшую на контролера в московском метро оштрафовали на 50 тыс. рублей

Дептранс: безбилетную пассажирку в метро оштрафовали на 50 тыс. рублей за нападение на контролера
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Фото: t.me/DtRoad
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В Москве пассажирку метро обязали выплатить штраф за нападение на контролера при попытке пройти через турникет без билета. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Девушку остановили на станции метро «Аннино». Контролеры попросили ее предъявить документы, чтобы оформить постановление о правонарушении. В этот момент безбилетница повела себя агрессивно и ударила одну из сотрудниц.

«В отношении нарушительницы возбудили уголовное дело по ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Суд приговорил ее к штрафу в размере 50 тыс. рублей и выплате моральной компенсации потерпевшей», — говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.

На опубликованных каналом кадрах видно, как женщина бурно реагирует на задержание и отталкивает рукой сотрудницу метро.

В ведомстве напомнили, что контролеры метро — должностные лица, и за нападение на них грозит до 10 лет тюрьмы.

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Накануне 27-летний житель Подмосковья, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожал убить семейную пару за отказ сделать с ним селфи. Инцидент произошел на станции метро «Войковская». Получив отказ, мужчина достал нож. Полицейские задержали злоумышленника на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело об угрозе убийством или причинении тяжкого вреда здоровью.

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