Экс-участницу «Давай поженимся!» заподозрили в нападении на медсестру в Омске

Блогера из Омска Еву Скороходову (Абрамович), бывшую участницу ток-шоу «Давай поженимся!», заподозрили в совершении нападения на 47-летнюю медсестру. Об этом сообщили в четверг, 14 апреля, в пресс-службе следственного управления Следственного комитета (СК) по Омской области.

Предварительно, инцидент произошел 12 апреля в токсикологическом отделении БСМП-1 Омска, куда 26-летнюю Скороходову доставили в состоянии наркотического опьянения. Там она без причины напала на медсестру и нанесла ей телесные повреждения.

По данному факту начата доследственная проверка. В ходе нее правоохранительные органы также намерены выяснить условия жизни и воспитания пятимесячного ребенка блогера и проверить поступившую информацию о том, что девушка бьет ребенка. Действиям матери дадут правовую оценку.

Информация и о нападении, и о фактах возможного избиения ребенка поступила следователям из СМИ. Также по их данным, в 2019 году Скороходова пыталась пройти кастинг в реалити-шоу «Дом-2». В 2018 году ее приговорили к одному году лишения свободы условно за нападение на полицейского, которому она расцарапала щеку.

В конце марта 35-летняя жительница Кировской области избила двухлетнего сына и выгнала его ночью раздетым на улицу. Около 4 часов ночи медицинские работники районной больницы уведомили отдел МВД России по Уржумскому району о поступлении к ним ребенка с переохлаждением. В больнице также установили, что ребенку были нанесены побои. Ребенка удалось спасти.

В МВД уточнили, что начали устанавливать все обстоятельства случившегося, опрашиваются знакомые семьи. По результатам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.