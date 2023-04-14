В Белоруссии заявили о скором окончании подготовки ракетчиков для работы с ТЯО

Подготовка белорусских военных для работы с комплексами «Искандер» и тактическим ядерным оружием (ТЯО) завершится с 17 по 23 апреля. Об этом 14 апреля сообщил министр обороны республики Виктор Хренин.

«У нас подготовлена техника, самолеты, которые могут нести ядерные боеприпасы, мы получили современный комплекс «Искандер», который также способен применять ракеты с ядерными боеголовками. На следующей неделе завершится подготовка соответствующего подразделения в России, и оно вернется к нам», — приводит его слова Telegram минобороны.

Хренин также заявил, что при необходимости Белоруссия может получить стратегическое ядерное оружие. Для этого уже ведется подготовка необходимых площадок.

О том, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии, не нарушая режима нераспространения, стало известно в конце марта.

Тогда президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что делали США на протяжении десятилетий, размещая свое тактическое ядерное оружие в Европе.

29 марта замглавы МИДа Сергей Рябков отметил, что Россия надеется на то, что НАТО, оценивая размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии, поймет серьезность ситуации, которая сложилась в мире.

В свою очередь экс-глава МИД Союзной Республики Югославия Живадин Йованович 26 марта заявил, что размещение в Белоруссии российского ТЯО — это ответ на действия коллективного Запада. Йованович отметил, что российско-белорусский договор последовал после того, как Великобритания заявила о планах поставить киевскому режиму снаряды с обедненным ураном, что также может считаться «началом применения ядерного оружия против российских войск и России».

Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, в свою очередь, предупредил, что Европейский союз ответит, в случае если руководство Белоруссии подтвердит размещение Россией тактического ядерного оружия на территории республики.