Реклама
Прямой эфир
Пресс-релизы
В России пройдет Просветительский марафон «Знание.Первые»
Авто
Эксперт спрогнозировал рост цен на автомобили на 8% до лета
Мир
МПК примет решение о допуске российских спортсменов независимо от МОКа
Политика
Путин обсудил с членами Совбеза информационную безопасность РФ
Общество
Путин посетит пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя
Мир
Южная Корея и США провели учения ВВС из-за пуска баллистической ракеты КНДР
Мир
Посольство Финляндии в Москве обратилось в МИД РФ после получения письма с порошком
Происшествия
ВСУ 10 раз обстреляли Донецк из РСЗО
Мир
Министр обороны Китая посетит Россию 16–19 апреля
Армия
Шойгу сообщил о внезапной проверке боеготовности Тихоокеанского флота РФ
Мир
Пираты захватили танкер у берегов Западной Африки
Мир
В Крыму предложили лишить Украину выхода к Черному морю
Туризм
Россия и Китай готовят новое соглашение о безвизовых поездках туристических групп

Эксперт оценил риски для пользователей от монетизации контента в Twitter

Директор по монетизации OZON Дорожок: монетизация контента в Twitter не несет рисков для пользователей
0
Фото: Global Look Press/Aloisio Mauricio
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Программа монетизации пользовательского контента в Twitter, о запуске которой объявил американский предприниматель Илон Маск, не несет за собой никаких рисков для пользователей. Таким мнением с «Известиями» 14 апреля поделился директор по рекламе и монетизации OZON Олег Дорожок.

«Речь идет о монетизации профессионального контента. То есть у тех, кто его создает, появится возможность для заработка. Это обычная эволюция и развитие платформы, и вполне себе разумное решение для бизнеса», — считает Дорожок.

Эксперт отметил, что в Twitter есть определенные ограничения в плане контента, и он там достаточно «чистый». Поэтому пока не понятно, насколько успешным окажется этот проект.

Он также предположил, что монетизация контента будет осуществляться по аналогии со СМИ.

«СМИ монетизируется через подписку. Там будет то же самое. То есть, по сути, речь идет о монетизации медиаперсон. Нужно ли это Twitter или пользователям? Пока не понятно. Думаю, сейчас это планируется реализовать, скорее, как эксперимент», — подчеркнул Дорожок.

При этом он исключил вероятность того, что в соцсети появится эротический контент и его смогут монетизировать, как в сервисе OnlyFans.

«Это же вопрос модерации. Вряд ли Twitter это допустит. Профессиональный контент будет модерироваться, а это значит, что эротики в нем не будет. И подписка будет ради другого», — подытожил Дорожок.

Бизнес-качели: как складывались отношения Илона Маска с Twitter
Американский миллиардер много лет критиковал соцсеть и всё же ее купил

Накануне, 13 апреля, Маск в своем аккаунте объявил о запуске программы монетизации пользовательского контента в Twitter. Он отметил, что в течение первого года пользователи будут получать средства, уплаченные подписчиками, полностью за вычетом комиссии платежных систем.

Маск также сообщил, что Twitter будет оказывать поддержку в продвижении аккаунтов авторов, создающих свой собственный контент. При этом он добавил, что «войти или выйти» с платформы можно в любой момент.

Маск возглавил Twitter 27 октября 2022 года. Сумма сделки по покупке компании составила $44 млрд. Сразу после этого Маск уволил ряд членов руководства и распустил совет директоров, став единоличным руководителем компании.

В апреле соцсеть сняла запрет в России и стала рекомендовать аккаунты Кремля, МИДа и посольств РФ за рубежом. Ранее, 24 февраля 2022 года, доступ к платформе был ограничен в связи с началом спецоперации по защите Донбасса.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023