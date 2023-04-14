Эксперт оценил риски для пользователей от монетизации контента в Twitter

Программа монетизации пользовательского контента в Twitter, о запуске которой объявил американский предприниматель Илон Маск, не несет за собой никаких рисков для пользователей. Таким мнением с «Известиями» 14 апреля поделился директор по рекламе и монетизации OZON Олег Дорожок.

«Речь идет о монетизации профессионального контента. То есть у тех, кто его создает, появится возможность для заработка. Это обычная эволюция и развитие платформы, и вполне себе разумное решение для бизнеса», — считает Дорожок.

Эксперт отметил, что в Twitter есть определенные ограничения в плане контента, и он там достаточно «чистый». Поэтому пока не понятно, насколько успешным окажется этот проект.

Он также предположил, что монетизация контента будет осуществляться по аналогии со СМИ.

«СМИ монетизируется через подписку. Там будет то же самое. То есть, по сути, речь идет о монетизации медиаперсон. Нужно ли это Twitter или пользователям? Пока не понятно. Думаю, сейчас это планируется реализовать, скорее, как эксперимент», — подчеркнул Дорожок.

При этом он исключил вероятность того, что в соцсети появится эротический контент и его смогут монетизировать, как в сервисе OnlyFans.

«Это же вопрос модерации. Вряд ли Twitter это допустит. Профессиональный контент будет модерироваться, а это значит, что эротики в нем не будет. И подписка будет ради другого», — подытожил Дорожок.

Накануне, 13 апреля, Маск в своем аккаунте объявил о запуске программы монетизации пользовательского контента в Twitter. Он отметил, что в течение первого года пользователи будут получать средства, уплаченные подписчиками, полностью за вычетом комиссии платежных систем.

Маск также сообщил, что Twitter будет оказывать поддержку в продвижении аккаунтов авторов, создающих свой собственный контент. При этом он добавил, что «войти или выйти» с платформы можно в любой момент.

Маск возглавил Twitter 27 октября 2022 года. Сумма сделки по покупке компании составила $44 млрд. Сразу после этого Маск уволил ряд членов руководства и распустил совет директоров, став единоличным руководителем компании.

В апреле соцсеть сняла запрет в России и стала рекомендовать аккаунты Кремля, МИДа и посольств РФ за рубежом. Ранее, 24 февраля 2022 года, доступ к платформе был ограничен в связи с началом спецоперации по защите Донбасса.