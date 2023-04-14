Медвежонка и бабочку из искусственной травы установят в Пензе

На клумбах Пензы появятся уличные арт-объекты из искусственной травы, рассказал мэр города Александр Басенко на своей странице во «Вконтакте».

«Первую конструкцию «Пенза» разместили в районе аэропорта. Остается только завершить благоустройство площадки», — написал градоначальник.

Басенко также предложил местным жителям поделиться идеями, куда установить фигуры в виде медвежонка и бабочки, отмечает ИА «Пенза-пресс».

Ранее в апреле сообщалось, что осмотр водоемов перед летним сезоном проводят в Пензенской области. К примеру, специалисты осматривают реку Выша в Земетчино, где летом открывается пляж.