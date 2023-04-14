В Москве 14-летняя школьница проглотила зубную щетку

В Москве 14-летняя школьница случайно проглотила зубную щетку. Врачам удалось спасти девочку, выяснили «Известия» в пятницу, 14 апреля.

«Девочка вызывала после еды рвоту, чтобы не потолстеть. После очередного приема пищи 14-летняя девочка засунула в рот зубную щетку, чтобы вызвать рвотный рефлекс, и случайно проглотила зубную щетку», — пояснил источник издания.

Врачи обследовали девочку и установили, что зубная щетка находится в желудке. При помощи эндоскопа инородный предмет вытащили. Девочка не пострадала.

В августе 2022 года врачи спасли полуторагодовалого ребенка, который проглотил 34 магнитных шарика. Инцидент произошел в Подмосковье. У пострадавшего малыша наблюдалась высокая температура, выраженная слабость и беспокойство. В больницу его доставили в тяжелом состоянии.