Шестилетний мальчик умер во время занятий в школе Подмосковья

В частной школе в селе Быково в городе Раменское Московской области во время занятий умер 6-летний мальчик. О трагедии сообщили 14 апреля в Следственном комитете РФ.

«В какой-то момент ребенок почувствовал признаки недомогания и обратился к классному руководителю, после чего потерял сознание», — указано в Telegram-канале ведомства.

Ребенку была вызвана бригада скорой медицинской помощь, однако по прибытии медики смогли только констатировать смерть мальчика.

По факту трагедии начата проверка, в ходе которой должны установить причины и обстоятельства смерти школьника. Следователи опрашивают родителей ребенка и сотрудников учебного заведения. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Ранее, 6 апреля, сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело о халатности по факту смерти 14-летнего подростка в школе в Башкирии.

Инцидент произошел в этот же день на перемене в одной из школ города Октябрьского. Двое сверстников во время игры начали бороться, после чего одному из них стало плохо. Школьники и педагоги пытались оказать ему помощь, вызвали бригаду медиков, но те по прибытии лишь констатировали смерть подростка