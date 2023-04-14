Предсказавший кризис 2008 года Рубини прогнозирует рецессию в экономике США

Экономист из США Нуриэль Рубини, который предсказал кризис 2008 года, предрек проблемы в банковской американской системе в скором времени, сообщается на портале Fox Business 10 апреля. Он отметил, что в нынешних реалиях вероятность рецессии в США сильно увеличивается.

Рубини сказал, что главная сложность заключается в банках регионов, которые выдают кредиты по ипотеке, коммерческой недвижимости и бизнесу как малым, так и средним предприятиям.

«США движутся к кредитному кризису, который вовлечет экономику в рецессию», — подчеркнул эксперт.

Рубини добавил, что кризис существенно увеличит «вероятность рецессии, куда более серьезной, чем это было раньше. Таким образом, мы сталкиваемся с опасным вызовом для значительной части американской банковской системы».

13 января старший аналитик Freedom Finance Global Михаил Денисламов предрек, что экономика США столкнется с умеренной рецессией. Эксперт отметил, что индекс деловой активности в секторе услуг от ISM (Institute for Supply Management) в декабре 2022 года упал с 56,5 до 49,6 пункта. Также аналогичный показатель для производственного сектора упал с 49 до 48,4 пункта. Эти показатели указывают на охлаждение экономики страны. В I квартале 2023 года он предсказывал околонулевую динамику ВВП.

Днем ранее директор по анализу макроэкономики и финансовых рынков УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин сообщил, что в США наблюдается переход к замедлению экономики, в то время как в Европе базовым сценарием в настоящее время является стагфляция.